Китайский капитал нацелился на порты

Группа компаний «Порт Хэбэй» (КНР) изучает возможности инвестирования в портовую инфраструктуру Приморья.

Китайских бизнесменов интересует порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт, уточнили в пресс-службе края.

Отмечается, что «Порт Хэбэй» является государственным предприятием, занимается строительством портов, развитием и управлением госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе. Общий актив – 53 миллиарда юаней. Грузооборот в прошлом году составил 310 миллионов тонн, в том числе угля 200 миллионов.

– Сегодня мы ведем активные переговоры со странами Юго-Восточной Азии и Южной Америки о строительстве портовой инфраструктуры, и, если будет такая возможность, нам интересно было бы инвестировать в Приморье в данном направлении, – сообщил заместитель директора ООО «Порт Хэбэй» Чэнь Хайле.

В пресс-службе сообщили, что на территории Приморья функционирует более 200 предприятий с инвестициями КНР: в области рыболовства и сохранения рыбных ресурсов, разработки полезных ископаемых, деревообработки и лесной промышленности, судостроения, сельского хозяйства.