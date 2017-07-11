Бесплатный гектар привлекает аграриев и строителей малоэтажки

Завершен прием работ на конкурс идей по освоению дальневосточных гектаров.

Как сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, граждане прислали на него свыше 600 работ. Идеи по освоению дальневосточной земли поступали со всей страны. Наибольшую активность в разработке проектов наряду с Дальним Востоком проявили Московский регион, Краснодар, Екатеринбург и жители Нижегородской области.

Отмечается, что больше всего инициатив по использованию дальневосточного гектара связано с малоэтажным строительством и сельским хозяйством. Конкурсанты предлагают строить в регионе легкие модульные дома, которым при необходимости можно менять облик и площадь – такая технология работает, например, в США, Канаде и скандинавских странах. Для выращивания овощей в регионах с неблагоприятным климатом, к примеру, предлагается использовать технологию солнечного биовегетария. Лучшие идеи будут определены 30 июля. Победители получат ценные подарки и путевки на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября.