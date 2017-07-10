Юбилей в корзине: чья пятерка будет точнее?

​Матч по баскетболу, приуроченный к празднованию 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном, пройдет сегодня в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).

Нужно поддержать наших спортсменов на этой игре, поскольку за корейских баскетболистов будет болеть многочисленная делегация, прилетевшая из Республики Корея. На паркет выйдет молодежная команда «Спартак-Приморье» против баскетболистов Высшей школы Пусана.

– Наша главная профессиональная команда «Спартак-Приморье» не раз играла с командами чемпионата Республики Корея, наш молодежный состав имеет опыт игры с командами из Японии и Китая, – рассказал Александр Петухов, главный тренер молодежной команды БК «Спартак-Приморье». – Мы знакомы со спецификой азиатского баскетбола, это игроки невысокого роста, при этом физически сильные, прыгучие, предлагающие активный прессинг и командный баскетбол. И для нас игра с командой Пусана – это хороший опыт.

В составе приморской команды выступят 15–18-летние воспитанники БК «Спартак-Приморье», а также игрок основной команды Максим Браницкий.

Начало матча в 16.00. Вход для болельщиков свободный