Вместо подорожника в Приморье «растет» краб

Полтонны деликатеса «нашел» житель Приморского края прямо на обочине заброшенной дороги.
Именно такое объяснение дал 27-летний житель Большого Камня инспекторам ГИБДД, обнаружившим в багажнике его микроавтобуса 25 картонных и пластиковых коробок с конечностями камчатского краба.
– Ни маркировки, ни разрешительных документов на морепродукты у водителя на руках не оказалось, поэтому сотрудник ГИБДД вызвал на место следственно-оперативную группу, – рассказали сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. – Запрещенные деликатесы два жителя города Большой Камень везли во Владивосток.
Владелец груза заявил, что нашел ящики с крабом на заброшенной дороге. Рассудив, что деликатесы «ничейные», он решил их присвоить с немалой выгодой для себя.
В отношении задержанных сотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Мемориальная доска почетному гражданину Владивостока, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву установлена на фасаде здания по адресу: ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.
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