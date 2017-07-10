Вместо подорожника в Приморье «растет» краб

​Полтонны деликатеса «нашел» житель Приморского края прямо на обочине заброшенной дороги.

Именно такое объяснение дал 27-летний житель Большого Камня инспекторам ГИБДД, обнаружившим в багажнике его микроавтобуса 25 картонных и пластиковых коробок с конечностями камчатского краба.

– Ни маркировки, ни разрешительных документов на морепродукты у водителя на руках не оказалось, поэтому сотрудник ГИБДД вызвал на место следственно-оперативную группу, – рассказали сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. – Запрещенные деликатесы два жителя города Большой Камень везли во Владивосток.

Владелец груза заявил, что нашел ящики с крабом на заброшенной дороге. Рассудив, что деликатесы «ничейные», он решил их присвоить с немалой выгодой для себя.

В отношении задержанных сотрудники Россельхознадзора составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.