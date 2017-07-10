Приморец готов был убить за «свои» рога

​Смертельной опасности подверглись два инспектора охотнадзора при попытке задержать браконьера в Хасанском районе, сообщает пресс-служба АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Обнаружив в лесу следы мотоцикла, сотрудники оперативной группы устроили на браконьера засаду. Около 9 часов вечера инспекторы услышали выстрелы, затем рев приближающегося мотоцикла.

– Как только я увидел свет фар приближающегося ко мне мотоцикла, попытался его остановить светящимся жезлом, но человек, который управлял транспортным средством, поддал газу и продолжал двигаться в мою сторону. В результате мотоцикл меня сбил, выбив из рук жезл и фотоаппарат. Я успел увидеть, что наперевес у мотоциклиста на груди зеленый рюкзак и ружье, – рассказал пострадавший старший инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края Анатолий Белов.

Не сбавляя скорости, браконьер наехал на поспешившего на выручку инспектора Николая Шагова, но от столкновения он вместе с мотоциклом завалился набок. Вырвавшись из рук раненых инспекторов, злоумышленник выхватил нож и, угрожая им, отступил в лес. Анатолий Белов вызвал «скорую помощь» и сообщил о произошедшем в ОМВД Хасанского района. Затем повез раненого товарища в больницу, забрав с собой мешки и оружие нарушителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции мотоцикл не обнаружили, также пропали оброненные инспектором фонарь и светящийся жезл.

– Это очередной вопиющий случай. Сотрудники охотнадзора действовали по инструкции и проявили самоотверженность, за что им огромное спасибо, – заметил директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Налицо не только факт незаконный охоты, но и нападение на инспекторов охотнадзора, находящихся при исполнении служебных обязанностей, что также уголовно наказуемо. Сейчас на карту поставлен престиж МВД, улик вполне достаточно, чтобы в оперативные сроки отыскать «лихого» гражданина.

Рюкзак, в котором находились личные вещи браконьера, пара свежесрезанных пантов и мясо пятнистого оленя, а также ружье 12-го калибра и два снаряженных картечью патрона, передан в ОМВД Хасанского района.

Центр «Амурский тигр» готов выплатить премию за предоставление достоверной информации, которая поможет отыскать гражданина, совершившего наезд на инспектора охотнадзора. Обращаться по номеру 8(423)222-14-68 или на адрес электронной почты: feb@amur-tiger.ru.

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