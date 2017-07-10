Молоки в рот не попали

Новостная лента
Июль, 15 суббота
00:17
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
00:17
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
00:17
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
19:19
Любительские мотогонки пройдут в субботу во Владивостоке
18:38
Секс замедляет старение у женщин, - ученые
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
17:34
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:25
В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы Эксклюзив
17:17
Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:09
Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
16:58
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:46
Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка
16:32
Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день Эксклюзив
16:21
Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги Адреса
16:11
В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде
16:03
Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке Фото
15:51
Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах
15:39
Приморские гонщики прибыли на соревнования в Хабаровск
15:26
Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот Эксклюзив
15:14
Во Владивостоке стартует ежегодный парусный фестиваль «Кубок Семь футов» Фото
15:06
Владивостокцев ожидают теплые выходные
15:01
Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля Эксклюзив
14:54
Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать Видео
14:41
Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей
14:29
В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку
14:17
Радио «Лемма» отмечает свой 22 день рождения
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Подробности

Молоки в рот не попали

Сомнительного качества молоки лососевых рыб не успели попасть на столы владивостокцев. Около тонны подозрительной продукции было вовремя обнаружено сотрудниками Россельхознадзора, сообщила пресс-служба этого ведомства.

Представитель предприятия не смог представить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество товара и его безопасность для здоровья потребителей.

Заметим, что основанием к внеплановому визиту проверяющих послужило поступившее в территориальное Управление Россельхознадзора сообщение о хранении и переработке этим предприятием рыбной продукции с истекшим сроком годности, со следами окисления и разложения. Причем во время последующего административного разбирательства представитель компании пытался уйти от ответственности, переложив вину на поставщика товара, который якобы неверно отсортировал товар, что и стало причиной отсутствия документов.

Опасная продукция изъята из оборота и в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована, причем за счет нарушителя. Виновнику назначено административное наказание в виде штрафа.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Дом на Морской стал именным
Дом на Морской стал именным

Мемориальная доска почетному гражданину Владивостока, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву установлена на фасаде здания по адресу: ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.

Кто будет судить поклонников Высоцкого?

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус».

Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам

Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию и теперь переселяется из научно-адаптационного корпуса в экспозицию.

Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…

На обсуждение проекта Генерального плана Владивостока приглашает в субботу и воскресенье всех желающих молодежная муниципальная библиотека «БУК».

От алкоголя запретят получать удовольствие

Героям фильмов и телесериалов рекомендуют пить водку без названия с постными лицами.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4163

Приговоренные к демонтажу
ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает
Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта
Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей
Общегородская ярмарка работает до 19 часов
Родители и пресса на балет не допускаются

газета
газета "Владивосток" № 4162

Когда закончится ремонт?
Счастливое число 77
Скалы, океан, безмятежность
Оружием в драке стал самокат
Третьяковка задерживается. Ожидание скрасят «Окна в Россию»
Генконсул Индии начал работу с медового месяца

газета
газета "Владивосток" № 4161

Япония на вкус, на цвет, на ощупь
Уха от Нептуна хорошо пошла
ВЭФ собирает президентов
Роешь пруд – отчитайся землей
Пока мы спали, в небе искали условного противника
Меж двумя началами

газета
газета "Владивосток" № 4160

Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
На День любви и верности в загсах ажиотаж