Молоки в рот не попали

Сомнительного качества молоки лососевых рыб не успели попасть на столы владивостокцев. Около тонны подозрительной продукции было вовремя обнаружено сотрудниками Россельхознадзора, сообщила пресс-служба этого ведомства.

Представитель предприятия не смог представить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество товара и его безопасность для здоровья потребителей.

Заметим, что основанием к внеплановому визиту проверяющих послужило поступившее в территориальное Управление Россельхознадзора сообщение о хранении и переработке этим предприятием рыбной продукции с истекшим сроком годности, со следами окисления и разложения. Причем во время последующего административного разбирательства представитель компании пытался уйти от ответственности, переложив вину на поставщика товара, который якобы неверно отсортировал товар, что и стало причиной отсутствия документов.

Опасная продукция изъята из оборота и в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована, причем за счет нарушителя. Виновнику назначено административное наказание в виде штрафа.