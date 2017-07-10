Молоки в рот не попали

Сомнительного качества молоки лососевых рыб не успели попасть на столы владивостокцев. Около тонны подозрительной продукции было вовремя обнаружено сотрудниками Россельхознадзора, сообщила пресс-служба этого ведомства.
Представитель предприятия не смог представить проверяющим ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество товара и его безопасность для здоровья потребителей.
Заметим, что основанием к внеплановому визиту проверяющих послужило поступившее в территориальное Управление Россельхознадзора сообщение о хранении и переработке этим предприятием рыбной продукции с истекшим сроком годности, со следами окисления и разложения. Причем во время последующего административного разбирательства представитель компании пытался уйти от ответственности, переложив вину на поставщика товара, который якобы неверно отсортировал товар, что и стало причиной отсутствия документов.
Опасная продукция изъята из оборота и в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована, причем за счет нарушителя. Виновнику назначено административное наказание в виде штрафа.
Мемориальная доска почетному гражданину Владивостока, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву установлена на фасаде здания по адресу: ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство