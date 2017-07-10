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Экс-главу «Нашего дома – Приморье» ждет суд

Экс-руководитель АО «Наш дом – Приморье» и «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Сергей Запорожец признал свою вину в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, фигурант с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора, действуя из корыстных побуждений, дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК «Приморкрайстрой» на осуществление различных работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им дирекции.

При этом данные работы предусматривались договором об освоении территории (территория жилого микрорайона Снеговая Падь), заключенным с ООО «Малиновый слон», которым руководила дочь фигуранта.

В результате таких действий от имени КППК «Приморкрайстрой» были незаконно заключены, а позднее и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 млн рублей на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, которые подлежали оплате за счет средств другой компании, подконтрольной обвиняемому.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями УФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Автор : Отдел новостей «В»

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