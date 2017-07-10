100 тысяч за смайл

​Улыбка 22-летней жительницы Владивостока может принести ей денежный приз в размере $2000.

Ирина Пинчук прошла в четвертьфинал международного конкурса «Улыбка Вселенной – 2017» и имеет все шансы на победу, ведь в свое время она уже одерживала победу в первом сезоне «Остров любви» на «Доме-2».

По замыслу организаторов конкурса, позитивные девушки и женщины из разных уголков мира, обладающие самыми привлекательными улыбками, помогут укреплению дружбы между народами. И введут моду на улыбку, доброту и позитивное отношение к окружающим нас людям.

– В последнее время в мире так много негативной энергии, связанной с войнами, катастрофами, большинство людей ходят злые и раздраженные. Давайте чаще улыбаться, ведь улыбаться – модно! – считает директор и генеральный продюсер конкурса Леонид Хромов.

Сейчас Ирина Пинчук с нетерпением ждет результатов голосования, которое определит топ-10 самых красивых улыбок от каждой страны. Они и станут финалистками конкурса. В завершающем этапе конкурса участницы представят жюри свои видеообращения. После чего будет названа обладательница «Улыбки Вселенной – 2017».