Везем детей по всем правилам и под ремнем

В России вступили в силу новые правила перевозки детей, сообщила пресс-служба края. Разрешается перевозить детей старше 7 лет, фиксируя их лишь ремнями безопасности, при этом запрещается оставлять малышей до 7 лет одних в салоне автомобиля.

ГИБДД рассчитывает на честность родителей, которые перевозят своих чад не в автокреслах, поэтому инспекторы не будут проверять возраст детей при остановке автомобиля. Но если сотрудники Госавтоинспекции обнаружат ребенка младше 7 лет одного в стоящем транспортном средстве, водитель машины будет привлечен к административной ответственности. Правила также запрещают перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края отметили, что новые правила прежде всего дисциплинируют самих родителей-водителей в вопросах перевозки детей. Нужно понимать и помнить, что автомобиль – средство повышенной опасности, для ребенка тем более. Поэтому данные поправки призваны минимизировать ситуации, при которых возможны перегревание или переохлаждение ребенка, тепловой удар, испуг. Кроме того, сократится количество случаев, когда машину угоняют или совершают грабеж, а в это время в ней находится ребенок, прокомментировали специалисты.