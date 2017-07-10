Телеканал демографии не поможет

На днях Министерство внутренних дел РФ разродилось «гениальной» инициативой – переселять на Дальний Восток и в Сибирь внутренних трудовых мигрантов.

Зачем? Для освоения пустующих территорий нашей огромной страны. Мол, на юге и в западной части России уже ступить некуда от перенаселения, а в этих регионах дефицит людских ресурсов. Лично для меня предложение полисменов стало открытием. Поскольку всегда полагал, что главная и единственная задача МВД РФ – это борьба с преступностью в нашей стране. Как выяснилось, заблуждался.

А чтобы переселенцы чувствовали себя комфортнее на новой малой родине, правоохранители предлагают создать для них… специальный просветительский телеканал. Видимо, ориентируясь на ироничную фразу из советских времен: «Нам солнца не надо, нам партия светит! Нам хлеба не надо, работу давай!». То есть на первом месте здесь пропаганда и агитация, а социальная инфраструктура с магазинами, больницами, школами, детсадами, учреждениями культуры – на втором или даже на третьем. Не буду спорить. С колокольни МВД, наверное, видней, что первично при реализации данного переселенческого проекта, а что идет лесом.

Как известно, с 1 февраля 2017 года официально началась раздача пустующих земель на Дальнем Востоке. Но, как мы видим на примере Приморского края, запуск госпрограммы по стимулированию демографии в Дальневосточном регионе никак не сказался на строительстве социальной инфраструктуры и коммуникаций. Похоже, власти не торопятся их развивать не только для переселенцев, но и для местных жителей. Люди из Приморья как уезжали, так и продолжают уезжать. Тому свидетельство – бездушная статистика. Хотя телевизионных каналов у нас предостаточно, и на любой вкус. Видимо, дело совсем не в телевидении.

Мне могут возразить, что приток населения в наши края тоже существует. Согласен. Только приезжим, большинство из которых плохо говорит по-русски, не нужен просветительский телеканал. Не за этим они едут в наши края. И не землю пахать.

Кстати, еще Петр Столыпин, премьер-министр при монархе Николае II, озадачивался данной проблемой. Благодаря разработанной им аграрной реформе три миллиона крестьян получили в частное пользование земельные наделы на высоких берегах Амура и Тихого океана. Правда, 3 % переселенцев вернулись в родные края. Видимо, что-то им не понравилось на новом месте жительства. Наверное, у них не было своей газеты, поскольку телевидения в те годы еще не изобрели. Выводы отсюда делайте сами.