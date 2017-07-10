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Рособрнадзор засомневался в медалях

В российских регионах каждый пятый выпускник получает медаль, подобная статистика вызывает вопросы у Рособрнадзора, сообщают «Известия».

– Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз-два и обчелся, – сказал начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко. – Вот данные по стране – это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки. И когда каждый пятый выпускник субъекта Федерации получает медаль, возникает вопрос…

По данным Рособрнадзора, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария являются лидерами по количеству медалистов. Число отличников в этих республиках в два раза превышает среднероссийский показатель. Другие российские регионы отстали ненамного: в Мордовии и Ставропольском крае медали получают 16 % выпускников, в Краснодарском крае – 15,6 %, в Ростовской области – 14,7 %. При этом в среднем по России медали получают не более 10 % учащихся.

Также Семченко вспомнил скандальную историю с медалисткой из Адыгеи. В июне на выпускном вечере одна из выпускниц заявила, что ее одноклассница – дочь руководительницы районного управления образования – незаслуженно получила медаль. Минобрнауки инициировало проверку, а выпускница написала заявление о добровольном возврате медали.

Стремление окончить школу с медалью вполне понятно: несмотря на то что поступление в высшее учебное заведение происходит за счет сдачи единого государственного экзамена, наличие золотой медали дает весомое преимущество перед другими поступающими. Например, если встанет спорный вопрос о зачислении двух претендентов с одинаковым количеством баллов, вуз отдаст предпочтение медалисту.

Но это не единственный бонус, который дает ученику наличие золотой медали. Если выпускник окончил школу на одни пятерки, то при поступлении вуз добавит дополнительные баллы к общему результату ЕГЭ. Сколько баллов плюсом дается при поступлении, каждое учебное заведение решает самостоятельно. В частности, при поступлении в ДВФУ медалист получает дополнительные пять баллов, ровно столько же, сколько дает победа или призерство в профильных региональных олимпиадах.

Сопоставляя же наличие медали и количество баллов за ЕГЭ нынешних абитуриентов того же ДВФУ, действительно, по примеру Рособрнадзора начинаешь сомневаться, в достойные ли руки попала медаль. Как, например, обладатель медали, круглый отличник может получить на ЕГЭ по профильному предмету (по результатам которого он собирается поступать в вуз) всего 45 баллов? На мой взгляд, маловато…

Напомним: чтобы получить золотую медаль (в нашем регионе медаль единая – золотая), необходимо по всем предметам в 10-м и 11-м классах иметь итоговую пятерку.

Для справки: владивостокские школы в этом году дали 115 медалистов из 2183 выпускников – чуть более 4 %. То есть наши педагоги более требовательные к качеству знаний своих учеников.

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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