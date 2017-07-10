Пожар в высотном доме не менее страшен, чем на корабле

​Опасность возникновения пожара, согласно статистике, больше всего грозит горожанам в собственных домах и на дачах.

А причины возгораний самые банальные: халатное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

– Здания повышенной этажности в силу своей специфики имеют большую степень потенциальной пожарной опасности, – напоминают специалисты отдела надзорной деятельности Первореченского района Владивостока. – Пожарная опасность для людей, находящихся в этих зданиях, усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с огнем.

Основная угроза для жильцов высотных домов – быстрое распространение огня и дыма вверх, особенно если черный ход захламлен бытовым мусором. За считаные минуты здание оказывается полностью задымлено, оставшиеся в помещениях люди начинают задыхаться, что часто приводит к летальному исходу.

Пожарная служба Первореченского района напоминает:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

– закрывать стеклами или другими материалами воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках;

– хранить вещи в коридорах и в лестничных клетках, в том числе горючие и легковоспламеняемые жидкости и материалы;

– закрывать на замки двери поэтажных холлов, двери поэтажных тамбуров и лифтовых холлов, двери, ведущие на открытые зоны незадымляемых лестничных клеток;

– разукомплектовывать краны внутреннего пожарного водопровода, системы противодымной вентиляции;

– демонтировать оборудование автоматических устройств обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, установленное в квартирах и поэтажных холлах;

– при пожаре пользоваться лифтами, так как при пожаре все лифты автоматически отключаются, а лифтовые шахты могут быть задымлены;

– размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарных автомеханических лестниц.

Если вы заметили очаг возгорания, который не можете потушить самостоятельно, или если помещение сильно задымлено, то немедленно сообщите об этом в пожарную службу по телефону 01 или 101 (с мобильного). Сообщите о пожаре соседям или сослуживцам (если пожар начался в служебном помещении, здании). После чего покиньте место пожара, помогая детям и маломобильным людям. При этом нельзя оставлять открытыми окна и двери. При сильном задымлении покидайте помещение, пригнувшись к полу и закрывая лицо мокрой тканью. Когда прибудут пожарные наряды, сообщите им о месте возгорания, об оставшихся в здании людях, а также о местах хранения баллонов с газом или горючих жидкостей.