Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…

На обсуждение проекта Генерального плана Владивостока приглашает в субботу и воскресенье всех желающих молодежная муниципальная библиотека «БУК».

Как уже писал «В», сотрудники института территориального планирования «Град» в феврале предложили к обсуждению на своем сайте проект Генплана Владивостока – каким наш город должен стать в будущем и как градостроительная документация может способствовать его развитию.

И вот в эти выходные в библиотеке «БУК» все желающие смогут обсудить основные стратегические направления развития экономики городского округа, его транспортный каркас и так далее. Начало в 12.00.

А в воскресенье, 16 июля, «БУК» приглашает в 16 часов всех любителей японской культуры на встречу с японским мангакой Исияма Ютоку (создателем комиксов манга). Он проведет мастер-класс по рисованию и представит свою мангу «Дальневосточная черепаха и нэкомышка».

Уже второй год Исияма Ютоку работает над мангой «Суппон и нэкомышка» на русском языке, так как имеет большой интерес к русской культуре. Это рассказ о том, как подобно людям эволюционируют животные. В главных ролях дальневосточная (японская) черепаха и ребенок кошки и мышки.