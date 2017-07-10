От алкоголя запретят получать удовольствие

Героям фильмов и телесериалов рекомендуют пить водку без названия с постными лицами.

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Также под определение подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков, сообщили «Известия» со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами.

– Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции, – сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы, так называемый продакт плейсмент. При применении последнего механизма продвижения демонстрируется либо продукт, которым пользуются герои фильмов, телевизионных передач, печатных иллюстраций и так далее, либо его логотип или упоминается качество напитка, добавили в министерстве.

Закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Также действует полное ограничение на передачу в эфир с 4 до 23 часов фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и т.д. Исключение составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил «Известиям», что предложение Минздрава неуместно.

– Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? – недоумевает он.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что не видит смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. Тем более при таком жестком запрете телевизионные каналы останутся без эфиров, а что делать со старыми классическими лентами – неясно.