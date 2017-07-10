Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам

Новая партия тропических рыб в Приморском океанариуме прошла адаптацию и теперь переселяется из научно-адаптационного корпуса в экспозицию.

– Они были выловлены в дикой природе, – рассказывает главный специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева. – За время 30-дневного карантина ихтиопатологи провели антибактериальную и антипаразитарную обработку новичков. Рыбы привыкли к новой воде и к новому корму. Они активны, хорошо набирают вес.

Процедура переезда давно отработана. Мелкую или предназначенную для разных водоемов рыбу вылавливают из аквариумов, размещают в пакеты с воздухом и расставляют их в транспортировочном контейнере.

Живущую в танках крупную рыбу выуживают прорезиненным сачком для нетравматичного лова. В нем она не бьется о стенки и свободно перетекает с водой в другую емкость.

Новичков расселили по разным водоемам. Аполемихты трехпятнистые и талассомы Хардвика отправились в Большой коралловый риф (туннель). Анемоновые рыбы-клоуны, крылатка-зебра, собачка-водорослеед, мандаринки и японские хирурги нашли свой дом в Малом коралловом рифе, который находится перед туннелем. Там же будут жить и риномурены (носатые мурены). Подселить их к уже живущим в океанариуме муренам нельзя – старожилы съедят чужаков другого вида. Носатых губанов, которых еще называют докторами или чистильщиками, распределили по нескольким водоемам, включая Океанскую бездну, Большой и Малый коралловый рифы.