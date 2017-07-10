Много пить вредно. Даже воду…

Ученые опровергли еще одно, казалось бы, нерушимое правило. На это раз речь идет о необходимости выпивать в сутки не менее двух литров воды.

Адепты здорового образа жизни точно знают, что в день нужно выпивать не менее восьми стаканов воды (ну или 2,5 литра) – именно такая норма является, по их мнению, не просто оптимальной, а необходимой для нормального функционирования организма. Однако соблюдение правила восьми стаканов может стать опасным для здоровья, сообщает о недавнем заключении американских ученых медицинский портал Simptomer. Прежде всего следует отметить, что норма воды, которую должен выпивать человек в сутки для поддержания оптимального водного баланса в организме, рассчитывается индивидуально. При этом следует учитывать не только вес человека, но и его возраст, режим питания (а именно блюда, которые в него входят), физическую активность. Обязательно стоит учитывать и общий анамнез, в частности, при болезнях, связанных с нарушенным обменом веществ (например диабет). Самостоятельно назначать себе суточный объем воды особенно нежелательно. В обзоре, который недавно опубликовали в американском журнале физиологии, доктор Валтин, проводивший данное исследование, рассказал о том, что правило восьми стаканов – это вырванный из контекста комментарий одного из известных диетологов – Фредрика Дж. Стейра. В оригинале говорится о том, что в день человеческий организм должен получать около 2,5 литра жидкости, но большую часть этой нормы должны составлять уже готовые продукты – супы, чай, кофе… Сам доктор Валтин после проведения дополнительных исследований и консультаций с лучшими диетологами не нашел научного объяснения, почему человек в день должен выпивать именно восемь стаканов воды. Следовательно, принимать это правило как аксиому и бездумно ему следовать, даже если организм на это реагирует достаточно негативно, не нужно. В данном случае разумнее будет обратиться к диетологу или гастроэнтерологу, который и даст необходимые рекомендации относительно питьевого режима.