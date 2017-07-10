Вам давно не читали вслух?

В Приморском драматическом театре молодежи в воскресенье, 16 июля, состоится не совсем еще привычное для владивостокского зрителя мероприятие – публичная читка пьесы.

Театр молодежи и проект The Драма приглашают всех желающих на малую сцену послушать и посмотреть на эскиз спектакля, на его, так сказать, набросок (актеры будут заглядывать в листы роли, импровизировать, это и есть публичная читка). Подобные читки проводил – и не раз – театр ТОФ, и у той части публики, что любит эксперименты и готова к ним, такие мероприятия всегда пользовались успехом.

Театр молодежи для своего эксперимента выбрал пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».

Впервые пьеса была опубликована в январе 2017 года в журнале «Новый мир». Первая постановка «Человека из Подольска» состоялась в мае этого года в московском Театре.doc.

Для поэта и писателя Дмитрия Данилова это драматургический дебют. Абсурдный реализм или реалистический абсурд пьесы происходит в отделении полиции, которое превращается для главного героя – Человека из Подольска – в совершенно нелогичный и сумбурный аттракцион. Полицейские задают главному герою странные вопросы (например, в какой четверти XVIII века был основан его родной город), угрожают подбросить наркотики и одновременно обсуждают с ним альтернативные направления музыки.

Пьеса «Человек из Подольска» интересна хотя бы тем, что вызывает самые разные трактовки авторского замысла. Одни зрители выделяют в пьесе социально-политический подтекст, другие видят в ней философский смысл, третьи – эстетический.