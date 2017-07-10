Приехать из Китая и сделать оберег

Летняя школа русского языка для иностранных студентов и школьников «Паруса на Восток» будет работать при поддержке фонда «Русский мир» на базе одного из высших учебных заведений.

Несколько десятков молодых людей из учебных заведений Китайской Народной Республики и Республики Корея будут методом глубокого погружения изучать русский язык и знакомиться с русской культурой, сообщила пресс-служба фонда.

Примечательно, что в мероприятии примет участие крупная делегация из Университета науки и технологии Внутренней Монголии. Ранее тесных контактов с этим автономным районом Китая не было.

Студенты из Китая и Кореи будут не только ежедневно заниматься изучением русского языка, но и пройдут множество мастер-классов («Знакомство с русской народной музыкой и песнями», «Знакомство с русской кухней», «Знакомство с русским прикладным творчеством», «Русская народная игрушка: кукла-оберег»).

По мнению организаторов, очень важно, что иностранные студенты каждый день будут общаться с носителями языка – российскими студентами. Таким образом, они смогут не только созерцать русскую культуру и учить русский язык, но и будут на практике закреплять полученные навыки общения и обмениваться опытом с русскоязычными ровесниками.

Участников летней школы ждет насыщенная культурная и экскурсионная программа. Ярким событием станет посещение Приморской сцены Мариинского театра. Экскурсия в Приморский океанариум и Приморский сафари-парк познакомит с флорой и фауной Дальнего Востока России. Технологию производства российского хлеба студенты узнают, посетив музей ОАО «Владхлеб». Экскурсии по городу воинской славы Владивостоку, визит в картинную галерею и городские музеи, солнечный закат на набережной – эти и другие события сделают летнюю школу полезным и увлекательным событием для иностранных гостей.