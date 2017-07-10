Корейское прочтение Сибелиуса

Одной из площадок проведения Дальневосточного фестиваля «Мариинский» станет Приморская краевая филармония.

В Большом зале 27 июля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра, где в качестве солистки вечера выступит восходящая звезда зарубежной скрипичной школы Клара-Джуми Кан, за дирижерским пультом – Даррелл Анг (Сингапур).

Клара-Джуми Кан будет солировать в Скрипичном концерте Яна Сибелиуса – самом известном произведении финского композитора, отличающемся чрезвычайной сложностью. В исполнении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением сингапурского дирижера Даррелла Анга прозвучат также изумительные произведения русских авторов – музыка балета «Жар-птица» Игоря Стравинского и Вторая симфония Сергея Рахманинова, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Клара-Джуми Кан – немецкая скрипачка южнокорейского происхождения, получившая известность еще в раннем возрасте как музыкальный вундеркинд. С пяти лет она выступала c известными оркестрами, в шесть ее фотография украшала обложку Die Zeit, а еще через несколько лет на лейбле Teldek вышла первая запись Кан. Пройдя обучение у именитых скрипачей Захара Брона и Дороти Дэлей, Клара-Джуми одержала громкие победы на серьезных международных конкурсах в Сеуле, Сендае и Индиаполисе, гастролировала по всему миру, заключила контракт на выпуск альбомов с лейблом DECCA.

В 2015 году скрипачка стала настоящей сенсацией XV Международного конкурса им. Чайковского. По мнению жюри, в своей номинации она была самой яркой из претендентов на победу. «У Клары мистический талант, в ней есть что-то непохожее на других, – охарактеризовал молодую исполнительницу Владимир Спиваков. – Ее игру отличают удивительная поэзия, поразительное проникновение в содержание».