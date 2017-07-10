Инклюзивные танцы от ветерана ВМС США

Во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Хабаровске в течение недели – с 16 по 23 июля – пройдет американо-российский проект «Танцуй, твори, люби!», в котором примет участие коллектив инклюзивного танца REVolutions Dance, основанный ветераном ВМС США, инвалидом-колясочником Дуэйном Шенеманом.

Проект «Танцуй, твори, люби!» проводится генеральным консульством США и Дальневосточной межрегиональной организацией инвалидов «Ковчег». Он будет состоять из серии показательных выступлений (гала-концертов) американских и российских мастеров инклюзивной хореографии, а также мастер-классов, которые Дуэйн Шенеман и его коллектив проведут для людей с ограниченными возможностями, их родственников и друзей, сообщили в генеральном консульстве США.

Дуэйн Шенеман оказался прикован к инвалидному креслу более 20 лет назад. Тяжелое испытание не только не сломило его, но и дало новый стимул к жизни. «Именно с этого случая передо мной открылся путь творчества, путь добра», – рассказывал он в одном из интервью. По свидетельствам СМИ, концерты и мастер-классы этого коллектива поражают воображение и становятся сенсацией.

REVolutions Dance, созданный Шенеманом в 2005 году, объединяет профессиональных танцоров и специалистов, которые работают с людьми вне зависимости от их возраста и ограничений – инвалидов-колясочников, детей с аутизмом, слабовидящих и незрячих.

«Наша цель – продвижение идеи совместного творчества людей с ограниченными возможностями и здоровых людей, – рассказывает Дуэйн Шенеман. – На наших хореографических сессиях они учатся узнавать, творить, поддерживать друг друга.

Инвалиды могут совершать великие дела и достойны уважения общества».