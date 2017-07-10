Кто будет судить поклонников Высоцкого?

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус».

Напомним: организатор фестиваля – администрация города – предлагает владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения, исполнив произведения легендарного барда. Претендентам на победу и на приз фестиваля советуем поторопиться – заявки принимаются до 15 июля.

В состав жюри отборочного этапа фестиваля войдут, как сообщает пресс-служба мэрии, авторитетные представители творческого сообщества Владивостока. Так, возглавит жюри заслуженный деятель искусств Российской Федерации профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин.

Оценивать творческие способности участников будут руководитель инструментального квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая, руководитель хореографического ансамбля «Пульс» МГУ им. Невельского, шоу-балета «Мидэнс» Наталья Федореева, руководитель вокальной группы Cover Антонина Токликишвили, солист эстрадного оркестра МГУ им. Г.И. Невельского Алексей Виноградов.

Как уже писал «В», участники фестиваля могут представить свои таланты в четырех номинациях:

– художественное чтение стихов Высоцкого,

– театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством Высоцкого,

– вокальное исполнение песен Высоцкого,

– хореография и пластика под музыку Высоцкого.

Чтобы принять участие во втором фестивале имени Владимира Высоцкого «Парус», необходимо до 15 июля направить заявку (форма прилагается) на адрес электронной почты: info@pmvl.ru. Или по адресу: Океанский проспект, 54, офис 315 В. Справки по тел.: 292-50-20, 230-22-99 – Надежда Олеговна Журавлева.

Пройдет фестиваль «Парус» в три этапа. На первом – отборочном – будет открытое прослушивание горожан, подавших заявки. Как уже писал «В», участники, у которых нет возможности присутствовать на прослушивании, могут вместе с заявкой предоставить видеозапись своего выступления. Следующий этап – подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить свое мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу. Завершится «Парус» гала-концертом и награждением победителей 28 июля на набережной Спортивной гавани. Общий призовой фонд – 40 тысяч рублей.

Напомним: первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева в 2016 году.