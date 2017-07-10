Дом на Морской стал именным

Мемориальная доска почетному гражданину Владивостока, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву установлена на фасаде здания по адресу: ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители администрации и думы города, вдова Ивана Елизарьева – Лариса Филипповна, его коллеги, почетные граждане, сообщает пресс-служба мэрии.

«Иван Кузьмич Елизарьев прожил долгую и интересную жизнь, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко. – Он сделал много добрых, полезных, важных дел. Первый секретарь крайкома ВЛКСМ, организатор строительства санаториев, учебных, культурных учреждений, пионерского лагеря «Океан» и других значимых объектов. Память о людях, внесших огромный вклад в развитие и процветание города, должна жить во Владивостоке. Открытие мемориальной доски – еще один шаг увековечивания памяти об Иване Кузьмиче в истории нашего города, края и страны».

«Я очень благодарна администрации города за то, что память о моем муже сохраняется в сердцах не только его родных и друзей, – говорит Лариса Филипповна. – Ивана Кузьмича называли инициатором инициатив. Он очень любил жизнь и любил людей. Я надеюсь, что они отвечали ему взаимностью».

Завершилась торжественная церемония открытия мемориальной доски Ивану Елизарьеву возложением цветов.

Напомним, что в последние годы администрацией Владивостока проделана большая, важная работа по увековечиванию памяти о людях, внесших огромный вклад в развитие города. Как уже писал «В», в краевом центре установлены мемориальные доски председателю городского Совета ветеранов с 1992-го по 2014 год Якову Кану, заслуженному строителю Геннадию Котику, писателю Льву Князеву, заслуженному тренеру РСФСР Юлии Агронской, художнику Кириллу Шебеко, заслуженному работнику здравоохранения Галине Щетининой, создателю первой на Дальнем Востоке секции борьбы самбо заслуженному тренеру СССР Виктору Сорванову и многим другим горожанам. Это не только высокая оценка самоотверженного труда наших земляков, но и важная часть сохранения истории города, нашей памяти.