Продолжается установка люков, неинтересных для металлистов

Плановая работа по замене люков и ливневых решeток продолжается во всех районах Владивостока.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала года на дорогах и тротуарах краевого центра установлено около 180 новых люков и решеток. 80% из них – полимерные. Они не представляют интереса для «металлистов», поэтому открытых люков в столице Приморья становится меньше.
Ежедневно дорожные службы муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устанавливают не только крышки люков и решеток системы ливневой канализации, но и меняют плиты перекрытия колодцев. Кроме того, ведется работа по промывке системы ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора.
Только за последнюю неделю ремонтные работы проведены на улице Русской, на Университетском проспекте в районе остановок «Вертодром» и «Кампус ДВФУ», улице Анны Щетининой и других. Произведена очистка лотков и коллекторов на улицах Выселковой, Маковского, Корабельной набережной, Снеговой, Семирадского, на проспекте 100 лет Владивостоку в районе домов 28д, 44а, 140г, 157. Проведен ремонт системы ливневой канализации на улицах Маковского и Фадеева.
Мемориальная доска почетному гражданину Владивостока, первому секретарю крайкома ВЛКСМ (занимал должность с 1949 года), профсоюзному деятелю Ивану Елизарьеву установлена на фасаде здания по адресу: ул. 1-я Морская, д. 11, где Иван Кузьмич проживал долгие годы.
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