На дорогах города появятся новые знаки и светофоры

Более 1400 новых дорожных знаков установят во Владивостоке в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, дорожные знаки будут оповещать участников дорожного движения о приоритетах движения, об участках дорог с односторонним движением, о направлении движения по полосам, а также о пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях.

Работы по установке новых и замене старых дорожных знаков планируется провести на улицах Адмирала Юмашева, Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Новоивановской, проспекте «Красного знамени», Нейбута, Некрасовской, Партизанском проспекте, Пушкинской, Светланской, Семеновской, Адмирала Спиридонова, Спортивной, Суханова, Тобольской, Толстого, Фадеева, Черняховского, Шепеткова, Шилкинской, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Басаргина, Вилкова, Борисенко, Героев- тихоокеанцев, Добровольского, Калинина, Кипарисовой, Олега Кошевого, Окатовой, Надибаидзе, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100 лет Владивостоку, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Бородинской, Военном шоссе, Выселковой, Днепровской, Карла Жигура, Карбышева, Котельникова, Народном проспекте, Океанском проспекте, Постышева, проспекте Острякова, Стрелочной, Русской, Давыдова, Кирова, Маковского, Алеутской, Бестужева, Верхнепортовой и других.

Также во Владивостоке в этом году установят три новых пешеходных светофора. Это позволит повысить уровень безопасности пешеходов и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города.

Пешеходные светофоры планируется установить на улицах Фадеева (в районе дома № 1), Борисенко, 10/7 и Анны Щетининой, 7. Специалисты отмечают, что с появлением здесь светофоров будут урегулированы транспортные и пешеходные потоки. При этом пешеходам будет обеспечена безопасность при пересечении проезжей части.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»), автомобильные дороги на улицах Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся.

Ремонтные работы лично контролирует и.о. главы Владивостока Константин Межонов.