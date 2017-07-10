Готовь трубы летом

Старые сети меняют на новые, снижающие теплопотери

Очередное заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока к отопительному сезону 2017–2018 годов прошло в администрации Владивостока.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала), а также специалисты административно-территориальных управлений.

Как сообщил начальник отдела текущего содержания администрации Владивостока Виктор Алеко, коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить к холодам свыше 3300 многоквартирных домов.

«На сегодняшний день промывка и опрессовка внутренних систем отопления выполнены более чем в 1300 из них, это почти 40% от общего числа городского жилфонда, – отметил Виктор Алеко. – Работы ведутся в плановом режиме».

Паспорта готовности, которые свидетельствуют о подготовке дома к отопительному сезону, управляющим организациям Владивостока необходимо получить до 15 сентября.

В период подготовки к отопительному сезону во Владивостоке также происходит замена старых, изношенных тепловых сетей на новые. Так, в настоящее время специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и АО «Дальневосточная генерирующая компания» выполняют капитальные ремонтные работы на улицах Новожилова, 3-й Строительной, Нижнепортовой и Калинина.

Как отметили в ДГК, эти участки уже много лет считаются проблемными. Ежегодно по время гидравлических испытаний на них выявляли повреждения. В этом году было принято решение произвести перекладку данных участков, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем.

Так, тепловая сеть, проходящая от улицы 3-й Строительной, 19 до улицы Новожилова, 33, питает 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж. Теплотрасса 1982 года постройки. Местами трубу съела коррозия, уже износились плиты перекрытия, тепловые камеры. Поэтому в последние годы здесь то и дело фиксировались локальные повреждения, и специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» вынуждены были вести аварийные ремонтные работы.

Администрация города приняла решение комплексно обновить весь участок, заменив трубы, выполнив реконструкцию элементов теплосети и благоустроив территорию. Работы теплоэнергетики проводят с применением современных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

«В настоящее время устаревшая теплосеть демонтирована, укладываем новые трубы с антикоррозийным покрытием. Ведутся работы по реконструкции тепловых камер», – пояснил Андрей Цуриков, заместитель директора МУПВ «ВПЭС» по эксплуатации тепловых сетей.

Капитальный ремонт этой теплотрассы планируется завершить к концу июля.

«Всего в 2017 году во Владивостоке запланирован капитальный ремонт пяти крупных участков городских теплотрасс. Помимо объекта на 3-й Строительной и Новожилова работы будут проводиться на теплосети в районе Народного и Партизанского проспектов, улиц Нерчинской и Русской», – рассказал директор ВПЭС Владимир Латышев.

Также в городе продолжаются ремонтные работы на магистральных трубопроводах после окончания весенне-летних гидравлических испытаний. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена по ряду адресов. Энергетики отмечают, что отключение горячей воды в многоквартирных домах – необходимая мера. Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают в период ремонтных работ на магистральных и внутриквартальных теплосетях отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонтов.

Напомним: прошлый отопительный сезон во Владивостоке прошел в штатном режиме. Труд энергетиков и своевременная подготовка сетей к холодам позволили пройти зиму без больших аварий. В городе не было зафиксировано крупных аварий на объектах и системах теплоснабжения, локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.