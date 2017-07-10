Примат Калашникова

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фантастический боевик «Планета обезьян: Война». Третья часть франшизы доказывает булгаковскую формулу: любое животное, как только его наградили зачатками ума, стремится стать революционером. Далее идут два отечественных фильма «Блокбастер» и «Черная вода», мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты», ужасы «Дикая история» и триллер «Выстрел в пустоту».

«Планета обезьян: Война» (16+)

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле – люди или обезьяны.

«Выстрел в пустоту» (18+)

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?

«Блокбастер» (16+)

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.

«Дикая история» (18+)

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж – разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. И заказ кофе может стоить вам жизни!

«Принцесса Лягушка: Тайна волшебной комнаты» (6+)

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство – страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет – Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

«Черная вдова» (16+)

Трое молодых людей – Максим, его брат Петр и его новая девушка Полина приезжают в забытую богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.

Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на ее поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.