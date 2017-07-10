Высоцкий ждет на фестиваль

Второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдет в приморской столице. Как сообщает пресс-служба мэрии, уже стартовал прием заявок – участие в фестивале могут принять все желающие горожане, неравнодушные к творчеству легендарного барда. Награждение победителей и гала-концерт состоится 28 июля на набережной Спортивной гавани.

Организатор фестиваля – администрация Владивостока – предлагает горожанам продемонстрировать свой талант в четырех номинациях фестиваля:

– художественное чтение стихов Владимира Высоцкого;

– театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством Высоцкого;

– вокальное исполнение песен Высоцкого;

– хореография и пластика под музыку Высоцкого.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 15 июля направить заявку (форма прилагается на сайте vlc.ru) на адрес электронной почты: info@pmvl.ru. Или по адресу: Океанский проспект, 54, офис 315 В. Справки по тел. 292-50-20, 230-22-99 – Надежда Олеговна Журавлева.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, фестиваль пройдет в три этапа. Отборочный тур – открытое прослушивание горожан, подавших заявки. К слову, участники, у которых нет возможности присутствовать на прослушивании, могут вместе с заявкой предоставить видеозапись своего выступления.

Следующий этап – подготовительный. Участники, которые пройдут отборочный тур, смогут отточить свое мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу.

Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом. Здесь будут определены лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля, состоится их награждение. Общий призовой фонд – 40 тысяч рублей.

В состав жюри второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» войдут авторитетные представители творческого сообщества Владивостока.

Первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице в прошлом году. На гала-концерте зрителям было представлено порядка 30 номеров – конкурсанты исполнили песни Высоцкого вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. Дополнили впечатления оригинальные декорации в стиле модерн. Все это сделало гала-концерт по-настоящему ярким и зрелищным. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 тысяч рублей – стал Михаил Гарчев, представивший сложную композицию «Кони привередливые».

Напомним: поющий памятник Владимиру Высоцкому – единственный в России – был установлен в столице Приморья в 2013 году по инициативе главы города Игоря Пушкарева. В течение двух лет он вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. Четыре года назад – 25 июля – состоялось открытие памятника легендарному артисту. И сразу же Театральный сквер, где на ступеньках амфитеатра легендарный бард как будто исполняет свои песни, стал знаковым местом: здесь постоянно собираются почитатели творчества поэта, проводятся литературные вечера и просто отдыхают жители и гости Владивостока, слушая песни Высоцкого.