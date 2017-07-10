Слепой музыкант выступит во Владивостоке

Феноменальный японский пианист Нобуюки Цудзи впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра на II международном Дальневосточном фестивале «Мариинский», сообщает пресс-служба учреждения.

Этот исполнитель высочайшего класса стал особенным явлением в мире классической музыки, доказав своим примером, что для настоящего таланта границ и препятствий не существует. Нобуюки Цудзи родился незрячим в результате врожденной аномалии, однако его музыкальные способности проявились очень рано и оказались поистине феноменальными. Уже в 12 лет он выступал в таких легендарных залах, как Сантори-холл в Токио и Карнеги-холл в Нью-Йорке. Широкую известность музыканту принесла триумфальная победа на XIII Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в 2009 году. Сейчас Нобуюки Цудзи гастролирует по всему миру, выступая с прославленными оркестрами и дирижерами, диски с его записями бьют рекорды продаж, а толпы поклонников жаждут попасть на концерты пианиста.

9 августа Нобуюки Цудзи примет участие в концерте симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

– Для меня это чудо – каждый раз играть с ним, – говорит Валерий Гергиев. – Уверен, во Владивостоке будет особенный концерт, и, я надеюсь, мы сможем поразить всех, кто придет.

В программе выступления – грандиозный Пятый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена.