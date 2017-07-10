Руководство города предложило краевым депутатам встречаться чаще

В администрации Владивостоке прошла встреча исполняющего обязанности главы города Константина Межонова и заместителей главы, депутатов Законодательного собрания Приморья, председателя городской думы Елены Новицкой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, цель встречи – вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной власти в решении актуальных проблем Владивостока.

От краевого Законодательного собрания в разговоре приняли участие депутаты Андрей Ищенко, Константин Богданенко, Дмитрий Новиков и Юрий Корсаков, избранные по владивостокским округам, а также председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко.

«Уверен, что у вас есть понимание городских проблем и предложения для их решения – давайте обсуждать, – обратился к депутатам Константин Межонов. – Со своей стороны, мы также готовы представить наиболее проблемные вопросы, для решения которых нам необходимо ваше содействие – как в целях софинансирования, так и в законотворческом плане».

На встрече, в частности, были обсуждены вопросы благоустройства, необходимости продолжения строительства детских садов, школ и спортивных объектов, реконструкции стадионов «Строитель» и «Авангард», предоставления земельных участков многодетным семьям и другие. Для решения большинства этих и других вопросов требуется серьезное софинансирование, в ряде случаев – принятие поправок в краевое законодательство. Принято решение, что детальная проработка вопросов может быть продолжена уже в рабочем порядке.

Константин Межонов выступил с предложением сделать такие встречи регулярными. Депутаты предложение поддержали.