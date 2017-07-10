Гиды знают, где Порт Мэй

В Приморье прошла первая в истории аттестация гидов-переводчиков и экскурсоводов, сообщила пресс-служба края.

Почему бухту Золотой Рог называли Порт Мэй, можно ли проехать в Приморский океанариум на велосипеде, с чем связано строительство Владивостокской крепости, какой заповедник был первым в Приморье и сколько рек протекает на территории края – на все эти вопросы отвечали гиды и экскурсоводы Владивостока во время первой аттестации в понедельник, 10 июля. Экзамен проходил на русском и китайском языках.

Аттестация важна как с образовательной точки зрения, так и со стороны формирования благоприятной туристической среды. На данный момент уже разработан проект федерального закона по аттестации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В обязательном порядке эта инициатива будет введена в 2019 году, но чем раньше начнется практическая работа, тем лучше.

Как рассказала председатель аттестационной комиссии Дарья Гусева, всего к экзамену были допущены 12 человек, из которых квалификацию смогли подтвердить только 10 специалистов.

– Не каждый переводчик сможет стать гидом-экскурсоводом, не каждый историк с начальным уровнем знания языка сможет донести информацию до иностранного туриста в корректной форме. Первый отбор прошел удачно, надеемся, что до конца этого года мы проведем еще как минимум две такие аттестации. Возможно, дальше мы уже будем отбирать специалистов со знанием других языков, – рассказала Дарья Гусева.

В состав экспертной комиссии первой добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков также вошли представители департамента туризма администрации Приморья, Туристско-информационного центра края, Общественного экспертного совета по развитию туризма в регионе, Международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС, Института Конфуция ДВФУ, Института иностранных языков ВГУЭС, Ассоциации гидов и переводчиков Приморского края и Приморского отделения Русского географического общества.

Среди объектов, про которые в течение пяти минут нужно было рассказать на устном экзамене, были арка Цесаревича, памятник Муравьеву-Амурскому, памятный знак «Окончание Транссиба», памятник первому гражданскому жителю Владивостока Семенову, сопка Орлиное Гнездо, Торговый дом «Кунст и Альберс» (ГУМ), фуникулер, улицы Петра Великого, Алеутская, Светланская и другие объекты.

Кстати

Тем, кто интересуется историей Приморского края, предлагаем ради интереса ответить на экзаменационные вопросы:

1. Кто был первым председателем краеведческого общества?

2. Кому принадлежал первый на Дальнем Востоке музей, созданный в 1890 году, ныне ПГОМ имени Арсеньева?

3. Первое высшее учебное заведение Дальнего Востока, открытое

21 октября 1899 года?

4. Начало морскому образованию во Владивостоке положено Александровскими морскими классами, а сейчас это…

5. В каком году произошли военные действия у озера Хасан?

6. Сколько в Приморье зарегистрировано исторических и культурных памятников?

7. В каком году была восстановлена Триумфальная арка, построенная в честь приезда цесаревича?

8. Первый городской глава Владивостока?

9. Начальник южных гаваней Восточного океана, чье имя носят остров, полуостров, поселок, административный район Приморского края?

10. Житель Владивостока, к которому применим эпитет «первый» в делах добычи полезных ископаемых, судостроения, добычи морепродуктов?

11. Исследователь Японского моря, руководитель гидрографической экспедиции, давший названия большинству географических пунктов в заливе Петра Великого?