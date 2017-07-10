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Не прощайте хулигана, он не лучше павиана

«Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек – стал хулиган», – эти бессмертные строчки из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» лучше всего описывают ситуацию, которая на днях произошла на борту воздушного судна, летящего из Москвы во Владивосток.

Один из пассажиров, то ли страдающий аэрофобией и посему заливший ее спиртным, то ли просто большой любитель выпить по поводу и без (а дальний перелет – чем не повод?), устроил на борту самолета не просто скандал, а настоящее безобразие. Требовал принести ему еще спиртного, бросался с кулаками на бортпроводников, обещал «перебить-зарезать» и их, и экипаж. Словом, от души навел шороху. А уж пассажирам-то вокруг как было лететь весело да приятно, пока этот непросыхающий товарищ давал выход своему характеру и дурному воспитанию…

Конец простой, как пел Высоцкий. Авиахулигана таки скрутили и уже во Владивостоке передали в руки полиции. Как пишут на лентах новостных СМИ, «свое поведение нарушитель объяснил алкогольным опьянением», а наша добрая, милосердная полиция не засунула товарища в обезьянник, где павианам самое место, а отпустила восвояси, пригрозив, правда, последствиями – уголовное дело завели по статье 213.

А лично я считаю, читатель, что гражданин просто отделался за свое свинское поведение легким испугом. Нельзя, ну ни в коем случае нельзя было его отпускать. И неважно, какой сложности и срочности дела ждали товарища, летающего под градусом. Он должен был отсидеть минимум 15 суток за то самое хулиганство, чтобы протрезвел окончательно и бесповоротно, чтобы постоянно думал, стоила ли каждая выпитая рюмка тех дел, которыми он не может заняться. Чтобы понял наконец, как нужно себя вести и чего нельзя делать – ни в полете, ни на земле.

И еще. Лично я считаю алкогольное опьянение не объяснением и никак уж не смягчающим, а в разы усугубляющим вину обстоятельством. Уж как-то мы легко, с улыбочкой оправдываем таких вот граждан – «ну подумаешь, выпимши мужик, с кем не случается...» Нет, не подумаешь! Алкоголь – страшное дело, ума у пьяного с ломаный грош. А если бы этот дядя прорвался в кабину и врезал пилоту с буйной-то дури? Насколько легче было бы людям, которых он убил, от осознания, что этот «павиан» был выпивши?..

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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