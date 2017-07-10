Лето и дети – опасное сочетание

Всего лишь за один день прошлой недели в Приморье зарегистрировано два ДТП с участием несовершеннолетних. В обоих случаях, по большому счету, виноваты родители, так как оставили ребят без присмотра…

Так, в Большом Камне водитель автомашины «Тойота-Харриер» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории. Как сообщает пресс-служба краевой ГИБДД, ребенок получил многочисленные ушибы и ссадины. Несовершеннолетний в момент ДТП был без сопровождения взрослых, направлялся от своего дома к друзьям. Меж тем велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В адрес комиссии по делам несовершеннолетних направлена информация о рассмотрении вопроса о привлечении родителей к административной ответственности.

В Находке (в полдевятого вечера!) был совершен наезд на 3-летнюю девочку. Со слов матери, девочка самостоятельно пошла в магазин, находящийся недалеко от дома, за мороженым. В результате ДТП ребенок получил ушиб грудной клетки. Мать, отпустившая трехлетку поздним вечером в магазин, будет привлечена к ответственности.