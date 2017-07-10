Выругаешься в автобусе – прилетит из соцсетей

Во Владивостоке уволили водителя городского маршрутного автобуса, допустившего нецензурную брань в адрес одного из пассажиров.

Как сообщает пресс-служба мэрии, этот факт в начале июля был выявлен сотрудниками управления транспорта администрации города по итогам мониторинга соцсетей. Водитель работал на маршруте № 55.

Как сообщили в управлении транспорта, решение об увольнении грубого водителя приняло руководство компании-перевозчика после проверки выявленных фактов.

Административное наказание в июле также понес водитель маршрута № 49. Факт использования водителем мобильного телефона во время движения автобуса тоже запечатлел один из пассажиров и разместил видео в Интернете. На кадрах отчетливо видно, как мужчина одной рукой держит руль, а другой – телефон, листая при этом интернет-страницы. Водителю выписан штраф.

Еще два материала о применении штрафных санкций на этой неделе направлены в адрес компаний «ДВ-ТрансСети» и «Скорость». В первом случае предприятие будет наказано за ненадлежащее санитарное состояние автобуса с номером В887АТ маршрута № 54А. Штраф составит 8 тыс. рублей.

ООО «Скорость» будет оштрафовано за факт нарушения, которое допустил на остановке «Некрасовская» водитель автобуса М 913АР/125rus маршрута № 41. Посадку и высадку пассажиров он производил на проезжую часть между транспортным средством и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь для людей необратимые последствия.

Как подчеркнули в управлении транспорта, проверки работы городских автобусов проходят в ежедневном режиме. Обращения граждан принимаются по тел. 260-52-52, 243-37-95. Диспетчерские услуги во Владивостоке оказывает муниципальное казенное учреждение «Автоматизированный диспетчерский центр» (МКУ «АДЦ»), тел. 260-52-52.