Родители и пресса на балет не допускаются

Продолжается второй этап набора в Приморский филиал Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в 2017/2018 учебном году. Свои заявки на участие в просмотре могут направлять жители всего Дальнего Востока России до конца августа.

Как сообщили в филиале Приморской сцены Мариинского театра, конкурс на поступление в старейшее балетное училище состоится 29 августа в 12.00 в Малом зале театра. К участию приглашаются жители Дальнего Востока, окончившие четыре класса общеобразовательной школы. Дети должны приехать на экзамен с родителями или законным представителем.

Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными академией. Все отборочные туры будут проходить в один день, первый и третий этапы объединены в один. Комиссия просматривает детей группами по 10 человек. Мальчики и девочки принимают участие в отборочных турах раздельно. Во время экзамена в зал не допускаются родители, посторонние лица и пресса.

Отбор учеников будет проводить комиссия, состоящая из преподавателей академии. По итогам вступительных экзаменов к поступлению в филиал академии во Владивостоке будут рекомендованы кандидаты, имеющие необходимые физические данные, прошедшие медицинскую комиссию.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо до 28 августа 2017 года направить заявку в формате MS Word по адресу: gifted.school@vvsu.ru. Подробную информацию о проведении дополнительного набора, о необходимых медицинских документах и внешнем виде участников просмотра можно получить по телефонам во Владивостоке: 8 (423) 265-85-36, 8 (423) 265-85-62.