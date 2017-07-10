Репетируют все: от Нептуна до штурмового десанта

На кораблях Тихоокеанского флота и на Водной станции ТОФ идет подготовка к параду кораблей и военно-спортивному празднику в честь Дня Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля.

Праздничные мероприятия начнутся с театрализованного представления «Встреча Нептуна» и «Петр I», сообщила пресс-служба ТОФ. Затем зрителям продемонстрируют выполнение более десятка различных учебно-боевых упражнений. Запланированы прохождение отряда малых ракетных кораблей, атака подводной лодки малыми противолодочными кораблями, элементы противоминного обеспечения тральными силами, освобождение захваченного пиратами судна и, конечно, артиллерийские и торпедные стрельбы. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на 10 БТР с большого десантного корабля на Водную станцию ТОФ при поддержке артиллерийским огнем с большого противолодочного корабля.

Репетиции на Водной станции ТОФ проводятся с 14.30 до 17.00 в понедельник, среду и пятницу еженедельно. В эти часы проход через территорию станции будет закрыт.

Репетиции с участием кораблей и военной техники запланированы на 21, 23 и 26 июля. Генеральная репетиция военно-морского парада боевых кораблей Тихоокеанского флота, посвященная Дню ВМФ, пройдет 28 июля.