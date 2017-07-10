Общегородская ярмарка работает до 19 часов

На кораблях Тихоокеанского флота и на Водной станции ТОФ идет подготовка к параду кораблей и военно-спортивному празднику в честь Дня Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля.
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