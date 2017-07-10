Общегородская ярмарка работает до 19 часов

В пятницу, 14 июля, и в субботу, 15 июля, на центральной площади Владивостока развернется продовольственная ярмарка.

Свою продукцию на ярмарке представят товаропроизводители и фермеры из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Горожане смогут приобрести картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты.

Администрация Владивостока, как организатор ярмарки, предупреждает: 14 и 15 июля ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.