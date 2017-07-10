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Двадцать тысяч стоит краб. Без документов

Солидный штраф заплатит приморский предприниматель за продажу морепродуктов неизвестного происхождения и неподтвержденного качества и безопасности.

Рынок «Борец» – центральное место торговли в поселке Трудовое – пользуется неизменной популярностью как у местных жителей, так и у проезжающих мимо автомобилистов. Во время проверки торговых площадей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, среди большого ассортимента рыбы и морепродуктов наряду с качественным товаром было обнаружено 70 кг морепродуктов, которые ни с точки зрения закона, ни с точки зрения обывателя назвать безопасными нельзя. Любимые и самые популярные у приморцев и гостей края крабы и креветки продавали в теплую погоду прямо с ящиков на прилавке. Документов на размороженную гребенчатую креветку (ботана), клешни камчатского краба, развесную икру минтая у продавца, впрочем, как и у владельца продукции – индивидуального предпринимателя, не было. Определить, где, кем и, главное, когда были произведены морепродукты, не представлялось возможным.

Покупая эти дары моря, не имеющие документов, потребители рисковали получить тяжелейшую интоксикацию, ведь если они выловлены в экологически небезопасном районе, то могут, как уверяют специалисты, содержать и возбудителей кишечной палочки, которыми изобилуют загрязненные акватории, и химикаты, и сальмонеллу.

Изъятые морепродукты прошли проверку в лаборатории и действительно оказались опасными по микробиологическим показателям.

Между прочим, владелец рыбного киоска уже был наказан в прошлом году (дважды) за реализацию морепродуктов без документов. Поэтому на этот раз Россельхознадзором и полицией он был не просто предупрежден, а получил весьма солидный штраф – 21 тысячу рублей.

Автор : Отдел новостей «В»

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