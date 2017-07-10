Оркестр на ВЭФ грянет «Варяг»

Чтобы сыграть в ТСО, выпускник приморского колледжа приехал из Голландии

Завершился во Владивостоке и музыкальный сезон – Тихоокеанский симфонический оркестр ушел в отпуск, напоследок подарив слушателям прекрасную программу «Парад солистов».

Главный дирижер ТСО Анатолий Смирнов рассказал корреспонденту «В», как прожил оркестр этот год и чем удивит нас в будущем.

Выбрать Метнера, чтобы «Метель» краше казалась

– Анатолий Павлович, сезон завершился, 6 июля вы отыграли концерт «Парад солистов», ставший уже традиционным…

– Да, на этот раз в нем приняло участие 26 солистов! Все – артисты Приморской филармонии, ну и несколько гостей, из которых отмечу, например, Егора Фарафонтова – молодого альтиста, который учится в Голландии, а совсем недавно был студентом Приморского колледжа искусств. Я приметил этого юношу, когда был председателем государственной экзаменационной комиссии: Егор невероятно талантливо сыграл выпускную программу. Что этот юноша далеко пойдет, я понял сразу и старался не выпускать его из виду, поддерживал с ним контакт через социальные сети. А когда узнал, что Егор приезжает на каникулы домой, пригласил принять участие в концерте. И это было действительно великолепное выступление.

Прекрасно выступили баянист Валерий Сергеев, балалаечник Василий Коробейников, концертмейстер группы ударных Алексей Алехнович на виброфоне, вокалисты наши себя отлично показали – словом, концерт под занавес сезона традиционно прошел на ура.

– Какие программы, концерты завершившегося сезона вы бы отметили?

– Сезон был очень насыщенным, плотным, с весьма серьезными программами. Мы взяли курс на сложные произведения и выбрали те, что требуют и от музыканта, и от слушателя настоящей, вдумчивой работы над собой, стремления к росту.

Ну, например, мы сыграли Бетховена – «Героическую симфонию», очень сложную, масштабную, мощную… Это произведение не так часто выбирают для исполнения именно из-за масштабности. Не побоялись взяться и за вершину творчества этого композитора – Девятую симфонию, причем вместе с нами пел и хор под руководством Елены Петуховой.

Продолжили мы наш цикл «Все симфонии Моцарта» и в этом сезоне сыграли с 24-й по 30-ю. Осталось еще 11, и мы обязательно их исполним. Также исполнили Пятую симфонию Чайковского – одну из самых сложных в его творческом наследии, подарили слушателям Четвертую симфонию Малера, она считается показателем мастерства симфонического оркестра, высокой планкой… Отмечу также такие наши концерты, как исполнение Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, Второго концерта Рахманинова, скрипичного концерта Шостаковича, Тройного концерта Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано…

Что показательно, на таких сложных концертах было очень много зрителей. Не аншлаг, конечно, но и не три человека… Людям интересно слушать музыку разную, в том числе и требующую работы ума и души…

Конечно, слушатель охотнее выбирает программы с более легкими, если так можно сказать, произведениями. Например, каждый год зимой мы играем «Метель» Свиридова, и всегда полный зал. И это приятно. Но когда на концерте, где звучит Пятая симфония Бетховена, зал фактически полон, это греет сердце.

Моя принципиальная позиция – выбирать сложные произведения, чтобы оркестр рос, совершенствовался, а музыканты постоянно повышали планку собственного профессионального роста… И на следующий сезон я тоже выбрал для коллектива немало сложных произведений, ведь если все время играть то, что нам легко дается, мы быстро деградируем.

А вот когда мы беремся за того же Малера… Пусть мы сыграли его не так красиво и чисто, как хотелось бы, но мы прикоснулись к великой музыке и работали над ней очень тщательно, много репетировали по группам, разбирали каждый фрагмент, вычищали каждую интонацию. И знаете что? Когда мы много играем сложной музыки, это идет на пользу и более легким концертам. Так, когда музыкант оттачивает мастерство на произведении Малера, знаете, как дивно потом звучит «Метель»? Все взаимосвязано.

– Какие интересные солисты у вас были в этом сезоне?

– Недавно мы сыграли концерт Метнера для фортепиано с оркестром № 1. Николай Метнер – замечательный русский композитор, которого в России до определенного времени – он уехал после революции в эмиграцию – знали плохо. А меж тем музыка его великолепна, ее надо послушать, он стоит на одном уровне с Рахманиновым, Скрябиным, Стравинским. Так вот, этот концерт с ТСО сыграл пианист из Хабаровска Владимир Будников. Он вообще ярый пропагандист музыки Метнера, и концерт у нас получился блестящий, очень эмоциональный!

Запомнился и концерт, в котором вместе с оркестром сыграл наш приморский пианист Евгений Соловьев – блестяще исполнил Второй концерт Рахманинова. Отмечу также таких солистов, как пианисты Иван Кулиговский, Дмитрий Волобуев, Анатолий Медведев, гитарист Григорий Баранов, который вместе со своей супругой скрипачкой Чан Ти Хе сыграл концерт испанской музыки – очень темпераментное получилось исполнение, эмоциональное, яркое…

Каким составом можно впечатлить китайцев?

– В этом году вы побывали на гастролях…

– Да, впервые за 11 лет ТСО выехал на гастроли, причем за границу – в Харбин, в составе делегации Приморского края. Это было потрясающе. Мы выехали неполным составом (струнный оркестр плюс флейтист, пианистка, солисты-вокалисты). Но все же 20 человек! Мы открывали культурную программу экономического форума в Харбине. И сыграли так, что это был настоящий триумф. Мы так завели публику – вы бы видели! Нам китайские коллеги говорили: вы так мощно играли, всего 20 человек, а эмоции захлестывали.

– За последние годы Тихоокеанский симфонический оркестр стал ощутимо больше…

– Когда я только пришел на должность главного дирижера, в оркестре было 32 человека, сейчас у нас в составе 71 музыкант. И при этом до сих пор не все позиции закрыты, потому что во Владивостоке просто нет таких музыкантов в нужном количестве. Например, нам очень нужны гобоисты, контрабасисты, а даже в институте искусств нет сейчас студентов, которые бы учились играть на контрабасе. Нет валторнистов в нужном количестве… И потому на концерты мы приглашаем коллег с Приморской сцены Мариинского театра, которые откликаются с удовольствием.

От Моцарта до Гарри Поттера

– Какие планы на будущий сезон?

– У нас уже полностью готов план концертов. Не зря же филармония сейчас, летом, устраивает ярмарки абонементов. Начнем мы выступления немного загодя, еще до официального начала сезона – примем участие в культурной программе ВЭФ. Знаете, какой планируется концерт? Ого! На набережной Цесаревича вместе с нами споет огромный – сводный – хор Владивостока, около 200 человек, мы исполним несколько произведений, а главное, прозвучит и будет показан проект «Звуки Владивостока» кипрского композитора Мариоса Иоанну Элиа. Он написал военно-морскую симфонию «Варяг», в который включил вкрапления звуков Владивостока. Предполагается, что в определенный момент к оркестру, хору, видео- и звуковому ряду присоединятся своими сигналами военно-морские суда, стоящие на рейде.

Откроем сезон 15 сентября мы… балом! Да, прозвучат вальсы, польки, мазурки – словом, та музыка, что составляет само понятие бала. В фойе будут танцевать пары – специально приглашенные артисты, всем гостям будут наливать шампанское.

Затем состоится фестиваль культур стран АТР – вместо проходивших ранее Дней высокой музыки. Мы приглашаем музыкантов из Китая, Японии, Южной Кореи…

В новом сезоне будем играть Стравинского, Дворжака, Рахманинова, Бизе, Мендельсона, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина…

Хотим привлечь в залы больше молодежи, планируем серию концертов «Музыка Голливуда» – мелодии из «Гарри Поттера», «Гладиатора», других блокбастеров. Не забудем и о любителях художественного слова. У нас будет совершенно особенный концерт: будем играть музыку к «Маскараду» Лермонтова, а народный артист России Владимир Сергияков прочтет это великолепное произведение.

В планах – рождественский концерт с колядками и щедривками в исполнении хора под управлением Галины Потопяк; пасхальный концерт – «Семь слов Спасителя на кресте» Гайдна и «Семь слов Христа» Софьи Губайдулиной для виолончели, баяна и оркестра (соло на баяне исполнит Александр Капитан)…

Есть у меня мечта поставить в новом сезоне мюзикл «Призрак оперы» – да, вот так замахнулись… Причем хочу посадить оркестр в оркестровую яму и сделать полноценный спектакль с костюмами и видеорядом вместо декораций. Хочется верить, что мы эту постановку потянем. Если все получится – премьера в марте!