Приговоренные к демонтажу

Администрация Владивостока не оставляет незаконной рекламе шанса на жизнь

Огромный рекламный щит, установленный без соответствующих разрешительных документов, демонтирован в минувший вторник на улице Пушкинской, около дороги по соседству с жилым домом № 47. Еще год назад хозяева рекламного щита получили предписание о демонтаже с предложением сделать это добровольно. Предложение понимания не нашло... Поэтому комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов во Владивостоке пошла на крайние меры.

Легкие деньги самостийной рекламы

В столице Приморья сносом незаконных рекламных щитов и баннеров занимается подрядная организация Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Содержание городских территорий». Работы выполняются согласно муниципальному заказу и финансируются за счет средств из городского бюджета.

На первый взгляд кажется, что убрать из городского ландшафта незаконный рекламный щит можно быстро и незатратно. Выдернул его из грунта, как гнилой зуб, и все! В действительности это дело хлопотное и трудоемкое.

Судите сами: в ликвидации только одной самостийной конструкции на улице Пушкинской были задействованы две специализированные автомашины (одна с подъемным краном, другая – с люлькой-подъемником) и пять специалистов, включая опытного газосварщика.

Металлическую ногу рекламного щита, намертво вмурованную в бетонное основание, пришлось срезать автогеном под самый корень, как можно ближе к земле. Весь процесс сноса занял два часа. При этом объем работ, согласно смете, оценен в 6 тысяч рублей. Как говорится, не до жиру, но таковы расценки.

– В свое время этот рекламный щит был установлен согласно разрешению и действующему договору с администрацией города. Срок договора истек и не был пролонгирован. Как следствие, данный щит не внесен в схему размещения рекламных конструкций Владивостокского городского округа. Поэтому по решению комиссии он приговорен к демонтажу, после которого конструкция отправится на склад временного хранения. За выполненные работы и складское хранение собственнику рекламного щита будет выставлен счет на оплату понесенных расходов. Если наши затраты не оплачиваются добровольно, то мы взыскиваем их через суд. Но, как правило, с муниципалитетом рассчитываются в досудебном порядке, – пояснил «В» главный специалист управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока Сергей Пригорнев.

Кстати, схемы размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа разрабатывает департамент информационной политики администрации Приморского края.

По мнению Сергея Пригорнева, незаконная реклама в виде баннеров и щитов вдоль дорог будет существовать до тех пор, пока она приносит легкие деньги. Хозяевам конструкций не нужно бегать по кабинетам за разрешениями, не надо оплачивать аренду земельного участка, на котором установлен столб со щитом. Вкопал ночью – и все, получай дивиденды с рекламы. Недобросовестные рекламодатели надеются на авось, мол, не заметят. Мало ли рекламных щитов в городе. Попробуй разберись, где законный, а где нет.

Но управление наружной рекламы еженедельно получает информацию из административно-территориальных управлений Владивостока о появлении наружной рекламы в том или ином месте. Если она незаконна, принимаются соответствующие меры. Какие, мы уже знаем.

Афиши – бич города

По словам Сергея Пригорнева, больше всего внешний вид Владивостока портят всевозможные афиши и плакаты.

– Афиши – это бич нашего города. Ими завешено и заклеено все до неузнаваемости. Нам постоянно пишут и звонят граждане, сообщая, что там-то и там-то появились афиши какого-нибудь мероприятия. Но мы ничего не можем предпринять против хозяина рекламы, наше управление – не отдел полиции. Даже если мы дозвонимся до владельца афиши, то он наверняка заверит, что афишу повесил не он, мол его подставляют конкуренты, – рассказал Сергей Пригорнев.

Проблема размещения незаконной рекламы актуальна не только для отдельных улиц, но и для всего Владивостока в целом. Рекламными листовками, плакатами и афишами заклеены деревья, фонарные столбы, подъезды и фасады домов, опорные стены, заборы, остановки общественного транспорта по гостевому маршруту. В этот же список необходимо добавить фанерные щиты и баннеры концертных агентств, которые «украшают» мосты и виадуки краевого центра. И вся эта «ненаглядная» агитация растиражирована без разрешения соответствующей инстанции и в местах, для нее не отведенных. Нередко несанкционированную рекламу можно увидеть на фанере, прикрученной или, хуже того, прибитой к деревьям.

Во Владивостоке есть «заповедные» места, где заборы и опорные стены сохранили для потомков рекламу несуществующих уже фирм и компаний, эстрадных звезд, некогда гастролировавших в наших краях, выцветшие агитки всевозможных благотворительных акций и неких кандидатов в народные избранники. Их имена давно бы канули в Лету, если бы их не сохранили заборы и стены домов.

Борьба с незаконной рекламой, уродующей наш город, происходит планово, но пока безрезультатно. И это надо признать. На месте ликвидированного баннера, щита или плаката через некоторое время появляется новый щит или даже несколько. Самостийная реклама, как гидра, реанимируется снова и снова. Потому что приносит легкие деньги.

Логистика ликвидации

Как правило, незаконная расклейка плакатов и афиш, установка щитов происходит вечером или ночью. И здесь должны проявить себя сотрудники ДПС, ППС и ГИБДД. Для них не составит труда спросить у гражданина, «украшающего» фонарный столб или опорную стену рекламной листовкой, разрешение на расклейку или на земляные работы, если он вкапывает столбы. Если таких документов нет, милости просим в отделение полиции для выяснения личности и составления соответствующего протокола. Это во-первых.

Во-вторых, в краевом центре не так много фирм, занимающихся распространением «столбовой» и «заборной» рекламы. Чтобы узнать их адреса и номера телефонов, достаточно обратиться в справочную службу. Кроме того, каждый плакат, афиша или рекламное объявление имеет номер телефона рекламодателя. И если рекламное объявление пиратское, раскрывай, бизнесмен, кошелек!

К примеру, в Хабаровске или Москве за подобные вольности власти бьют по карману… рекламодателя. Не опускаясь до выяснений, кто повесил, прибил или приклеил несанкционированный баннер с рекламой концерта звезды шоу-бизнеса или объявление о продаже бэушного автомобиля. Причем штраф не копеечный. В свое время в Первопрестольной Юрий Лужков, когда он объявил войну незаконной рекламе, распорядился отключать телефоны у несговорчивых рекламодателей, вычислить которых не составляло труда. Их телефоны зафиксированы на баннерах, щитах, афишах. И эти крайние меры пошли столице на пользу. Листовки и афиши с заборов и стен домов исчезли.

Аналогичную тактику «выжженной земли» по отношению к недобросовестным распространителям рекламы и рекламодателям без проблем можно применить и во Владивостоке. Если бы не одно большое «но». До 1 марта 2015 года предписания о демонтаже незаконной рекламы выдавал соответствующий отдел администрации Владивостока. Сейчас это полномочия администрации Приморского края – департамента информационной политики. Здесь узаконивают схему размещения рекламных объектов на территории Владивостока. Они же разыскивают владельца незаконной рекламы и выписывают ему предписание на ликвидацию. Если через месяц он не отреагируют, то тогда предписание получает собственник недвижимого имущества. В нашем случае это администрация Владивостока, поскольку земельный участок на улице Пушкинской, на котором стояла ликвидированная рекламная конструкция, муниципальный. И как только город получает из департамента пакет документов с адресами незаконной рекламы, администрация Владивостока собирает комиссию по демонтажу и устанавливает очередность сноса. Такова логистика ликвидации.

По данным пресс-службы мэрии, только на прошлой неделе специалистами МУП «Содержание городских территорий» в городе демонтировано 15 незаконно установленных рекламных конструкций. В период с 3 по 9 июля

требования о возмещении расходов на ликвидацию несанкционированной рекламы получили семь владельцев.

– В июне этого года мы демонтировали 165 рекламных конструкций. А за полгода – около 250! В прошлом году всего 213. И эта цифра будет расти. Если сегодня рекламная конструкция еще в законе и мы ее не трогаем, то через некоторое время срок договора на ее размещение истекает, и, как следствие, она не попадает в схему размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа. А это для нее приговор на ликвидацию, – рассказал Сергей Пригорнев.

Автодозвон нам в помощь

Свое слово в борьбе с незаконной рекламой в столице Приморья, прежде всего с афишами и объявлениями, должна сказать и действующая система автоматического телефонного информатора (автодозвона).

– Система автодозвона подразумевает звонки абоненту с определенной периодичностью, например, раз в минуту, – рассказала начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова. – Голосовое сообщение поступает на телефонный номер, указанный в объявлении. Нарушителю сообщается, что его объявление или рекламная конструкция размещены в неположенном месте, портят внешний вид городских улиц, приводят к замусориванию города. Абоненту предлагается самостоятельно исправить ситуацию. Если нарушитель убирает незаконно размещенную конструкцию или объявление, его номер телефона с автодозвона снимается.

На прошлой неделе в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» направила «черные метки» 22 гражданам, разместившим незаконную рекламу на территории города. Всех нарушителей достала система автодозвона.