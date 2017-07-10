ОГЭ: знания хорошие – сознательность страдает

Почему девятиклассники Владивостока не слишком серьезно относятся к ОГЭ?

Отгремели выпускные вечера, да и страдная пора государственной итоговой аттестации уже завершена. Девятиклассники и одиннадцатиклассники Владивостока сдали экзамены и теперь, как говорится, могут гулять смело.

А вот у специалистов в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города сейчас как раз самое жаркое время – нужно проанализировать итоги единого и основного государственных экзаменов, сделать выводы на будущее.

С технической точки зрения ЕГЭ и ОГЭ в краевом центре прошли успешно, спокойно и без сбоев. Об этом говорили на заседании городской межведомственной комиссии по содействию в проведении государственной итоговой аттестации, прошедшем на днях в администрации Владивостока.

– Все службы, обеспечивавшие спокойное прохождение самой процедуры ЕГЭ, сработали традиционно очень хорошо, – сказала на заседании заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева. – Каждый год ЕГЭ и ОГЭ проверяют не только знания наших школьников, но и прочность выстроенных нами схем. И приятно, что в этой области нам не о чем особенно волноваться. Ну а итоги экзаменов с точки зрения качества знаний, сознательности выпускников 11-х и 9-х классов будут еще анализироваться и обсуждаться педагогическим сообществом.

Девятиклассников будем воспитывать

Заседание комиссии в этот раз шло не так, как всегда. Первым на повестке дня стояло обсуждение итогов не ЕГЭ, а основного государственного экзамена. Девятиклассники еще не до конца осмыслили, насколько важна эта аттестация, и не проявляют должной сознательности, несмотря на то что в течение всего учебного года и с ребятами, и с их родителями проводится разъяснительная работа.

В этом году впервые результаты ОГЭ по выбору влияли на оценку в аттестате и на сам факт получения аттестата о неполном среднем образовании. Кроме того, впервые девятиклассники сдавали ОГЭ не в родных стенах.

– Шесть человек на экзаменах пытались воспользоваться или пронести с собой шпаргалки или телефоны, – сказала Лариса Шишмарева, главный специалист отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования. – Все они были удалены с экзаменов. Вообще, девятиклассники, в отличие от выпускников 11-х классов, пытались хитрить и обходить правила. Что, конечно, очень огорчает.

Всего для сдачи ОГЭ в 69 школах Владивостока были организованы пункты приема экзаменов. Из 4223 девятиклассников к ОГЭ было допущено 4028 человек, из них 60 получили двойки по одному или нескольким предметам.

Если говорить о результатах ОГЭ в целом, то следует отметить, что основные предметы (русский язык и математику) девятиклассники сдали средне. Отлично по русскому языку получили 1233 ученика (30 процентов от общего числа), по математике – 345 (18 процентов). Многие в качестве экзамена по выбору предпочли обществознание, его на пять сдало 118 человек, 933 – на четыре. Из 731 человека, что выбрали в качестве дополнительного экзамена английский язык, пятерку получили 300 (41 процент). Из 1331 школьника по географии отличные знания показали 125 человека (9 процентов). В основном же экзамены сдавали на четыре и три.

– Пока что о высоких индивидуальных результатах по ОГЭ речи не идет, – сказала Лариса Генриховна, – поскольку и школьники, и учителя здесь больше настроены на то, чтобы этот экзамен сдали все, а не на получение высоких баллов учениками. Однако в целом по сравнению с прошлым годом ОГЭ владивостокские школьники все же сдали лучше. У нас немало тех, кто получил высокий балл. Например, по русскому языку его набрали 104 человека (в прошлом году – 55), по математике – девять (в прошлом году – три), по английскому языку – шесть (в прошлом году – три).

ЕГЭ ждут изменения

Всего ЕГЭ во Владивостоке сдавал 2751 человек, из них одиннадцатиклассников – 2193 человека. Как уже писал «В», за тем, как Приморье, в том числе Владивосток, проходил эту процедуру, Рособрнадзор в этом году наблюдал особо пристально. Фактически все пункты приема экзаменов, все аудитории были оборудованы видеонаблюдением, которое велось в режиме онлайн. И на сайте smotriege.ru за тем, что происходит на экзаменах во Владивостоке, также в режиме реального времени тщательно следили наблюдатели. Они в общем сделали 266 пометок о возможных нарушениях в ходе ЕГЭ по всему Приморью, 106 отметок пришлось на Владивосток.

– Большинство этих замечаний (более 70) было проверено оперативно, остальные в течение суток, – говорит Ирина Гиниятуллина, начальник отдела мониторинга и развития образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. – В итоге не подтвердилось ни одно. Например, ученик 11-го класса во время экзамена задумался, положил ручку и опустил руки на колени. Наблюдателю показалось, что он полез за шпаргалкой, и была сделана пометка. Ее тут же проверили. На коленях у юноши и в его карманах не было никаких шпаргалок. Другой молодой человек, выходя из аудитории в туалет, споткнулся и едва не упал. Наблюдателю же показалось, что парень поднимает с пола шпаргалку.

Но без нарушений все же не обошлось. Педагоги и наблюдатели в аудиториях зафиксировали три реальных нарушения, один ученик удален из класса из-за шпаргалки. Но в целом Владивосток прошел ЕГЭ очень спокойно, даже медицинская помощь во время экзамена (с вызовом «скорой») потребовалась лишь двоим выпускникам и троим девятиклассникам.

Если говорить о том, какие знания показали нынешние выпускники, то следует отметить: в этом году средний балл по основным предметам находился примерно на уровне прошлого года. Во Владивостоке четыре стобалльника: по русскому языку – Анна Ковальчук (гимназия № 1), по математике (профильный уровень) –Павел Швец (школа № 23), по информатике – Семен Милованов (гимназия № 1), по физике – Никита Кудрявых (лицей «Технический»). Многие выпускники чуть-чуть недотянули до 100 баллов. По русскому языку 98 баллов набрали 9 ребят, более 85 баллов – 184 человека. По математике (профильный уровень) 99 баллов получил Алексей Деев (лицей «Технический»), 98 баллов – Виктор Колесник (школа № 13), более 85 баллов набрали 40 выпускников. По информатике 97 баллов у Антона Мельникова из школы № 57, по физике 98 баллов у Андрея Наговицына из лицея «Технический», более 85 баллов – у 29 выпускников.

Средний балл по русскому языку – 65,1, по математике – 49,3. По географии, которую раньше сдавали довольно плохо, в этом году ребята показали хорошие знания, средний балл по этому предмету – 48.

Впрочем, расслабляться у педагогов Владивостока поводов нет. Не радует, к примеру, что 54 выпускника не смогли сдать обязательный (базовый) экзамен по математике, и об этом будет идти разговор на методических советах в августе. Мало того, в ближайшем будущем в ЕГЭ будут внесены изменения. Окончательно исчезнут тестовые задания, в экзамене по русскому языку прибавится устная часть.

Кстати, на недавнем заседании Рособрнадзора шла речь о том, что в других странах Европы и Азии, например в Японии, где существует такая же итоговая аттестация, за нарушения и хитрости школьников наказывают более жестко. И были внесены предложения: тех, кого поймали на ЕГЭ за нарушения, наказывать всерьез – не выдавать аттестат в течение двух лет, а пересдачу разрешить только через пять лет. Да, пока эти предложения только обсуждаются. Если же они станут реальностью, то хитрости типа шпаргалок и телефонов на экзамене будут обходиться слишком дорого. И значит, вопрос воспитания у школьников сознательного отношения к соблюдению правил на экзаменах становится таким же важным, как и вопрос высокого уровня знаний.