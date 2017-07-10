Резиденты шагают строем

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на минувшей неделе, с 3 по 7 июля, стали 12 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 1,173 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в макрорегионе около 200 рабочих мест.
Например, один из проектов – организация предприятия с оказанием услуг по установке тревожной кнопки «Эра-ГЛОНАСС» на вновь ввозимые и используемые автомобили, а также создание аккредитованной испытательной лаборатории по диагностике конструкции транспортных средств. Этот проект реализует компания «Владтрек». Запуск запланирован в конце 2017 года.
Также новоприбывшие резиденты планируют открыть завод по производству стеклокомпозита в Находке, единый центр бытового ремонта во Владивостоке, производство металлопрофиля в Артеме и т.д.
Напомним, что, по данным Минвостокразвития, с момента реализации федерального закона о ТОР и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 376 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 786 млрд рублей и перспективой создания более 54 тысяч рабочих мест.
На кораблях Тихоокеанского флота и на Водной станции ТОФ идет подготовка к параду кораблей и военно-спортивному празднику в честь Дня Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году военные моряки отметят свой профессиональный праздник 30 июля.
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