Резиденты шагают строем

Резидентами свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на минувшей неделе, с 3 по 7 июля, стали 12 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 1,173 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в макрорегионе около 200 рабочих мест.

Например, один из проектов – организация предприятия с оказанием услуг по установке тревожной кнопки «Эра-ГЛОНАСС» на вновь ввозимые и используемые автомобили, а также создание аккредитованной испытательной лаборатории по диагностике конструкции транспортных средств. Этот проект реализует компания «Владтрек». Запуск запланирован в конце 2017 года.

Также новоприбывшие резиденты планируют открыть завод по производству стеклокомпозита в Находке, единый центр бытового ремонта во Владивостоке, производство металлопрофиля в Артеме и т.д.

Напомним, что, по данным Минвостокразвития, с момента реализации федерального закона о ТОР и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 376 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 786 млрд рублей и перспективой создания более 54 тысяч рабочих мест.