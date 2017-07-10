Что предъявит инвесторам Приморье?

Успешными масштабными проектами край пока похвастать не может

Участников Третьего Восточного экономического форума познакомят с несколькими промышленными и социальными проектами, состоявшимися за последние годы на Дальнем Востоке. Презентации новых предприятий пройдут в промежутке между пленарными заседаниями и выставками.

– Если на первых двух форумах мы больше говорили о планах, то в этот раз речь пойдет уже о сделанном, – заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. – К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям, чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует.

Крупные проекты даже не стартовали

Чуть ли не каждый месяц Минвосток-развития гордо рапортует о старте новых инвестиционных проектов на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. К примеру, этим летом приморские компании «СтройДом» и «РосКор» решили открыть производственные мощности по выпуску строительных материалов во Владивостоке и Артеме. Опять речь идет о миллионных инвестициях и десятках новых рабочих мест.

На недавней российско-китайской выставке Экспо-2017 в Харбине достигнута договоренность с партнерами из провинции Хэйлунцзян, а в Москве в начале июля на межправительственном уровне подписан договор о строительстве на основе концессий транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Прорабатываются проекты в области энергетики с участием зарубежных компаний. Стоит упомянуть также о создании пунктов видеофиксации во Владивостоке. С их помощью будут фиксироваться правонарушения, нарушения скоростного режима на дорогах, разводиться грузопотоки в местах загруженного трафика и вестись наблюдение за пунктами весового контроля и светофорного оборудования. Это поможет реализации более обширной программы «Умный город», которой сейчас следуют многие мегаполисы в Азии.

«В» задался вопросом, какие новые предприятия в Приморье уже начали работу или войдут в строй до конца года. Как выяснилось, наиболее разрекламированные проекты крупных корпораций – рыбный кластер на южном побережье края, нефтехимический кластер под Находкой или научно-образовательный на острове Русском даже не стартовали. Сельскохозяйственные или логистические ТОР находятся еще на уровне создания. Наиболее близок к реализации судостроительный кластер в Большом Камне, но и там пока идет стадия подготовки промышленного производства.

Малый бизнес более проворный

Зато в лидеры выбился малый и средний бизнес. В первую очередь нужно назвать «Авиаполис Янковского». Это частный индустриально-промышленный парк, расположенный на улице Солнечной в Артеме: складские помещения большой площади высокого класса и комфорта, удобные подъездные пути, отопление, водоснабжение, электроснабжение, все виды связи. Проект осуществляется с опережением графика и сдается очередями. Но самое главное – он очень нужен краю для развития логистики. Вокруг него скоро появятся и новые производства.

Также стоит упомянуть «Приморское кольцо», расположенное на пути от Владивостока до аэропорта. Это многоцелевой туристско-рекреационный кластер, предназначенный для проведения спортивных мероприятий по автомобильному, мотоциклетному и другим техническим видам спорта. На «Примринге», как его еще называют, проводятся соревнования международного уровня. Здесь, как и в «Авиаполисе Янковского», подобрались эффективные менеджеры, которые постоянно двигаются вперед, ставят перед собой новые задачи и решают их. Первые очереди уже запущены и дают экономическую отдачу. Вырученные средства направляются на подготовку к внедрению следующих очередей.

На базе старого терминала аэропорта Владивосток развивается производственно-выставочный комплекс. В этом году в здании аэровокзала было открыто несколько экспозиций, хотя о стопроцентном успехе речь пока не идет.

Можно отметить еще один проект туристической направленности в Уссурийском городском округе под названием «Изумрудная долина». Исторический парк с памятниками древности уже вызывает огромный интерес у иностранных туристов. Следующим этапом станет постройка комфортабельной гостиницы, ресторанов и кафе с кухнями разных стран мира.

Несколько индийских компаний создали в крае общество с ограниченной ответственностью КGК и строят у нас фабрику по огранке алмазов. Уже сейчас инвестиции составляют миллионы долларов. В итоге в Приморье откроется Евроазиатский алмазный центр на якутском сырье от компании АЛРОСА. Причем, помимо того что во во Владивостоке будет открыто высокотехнологичное гранильное производство, индийские инвесторы создадут учебный центр подготовки кадров из числа местных жителей. Количество работающих будет постепенно увеличиваться с начальных 250 до 500 человек.

Комментарий «В»

Валерий Калюжный, президент ассоциации «Бизнес-клуб «Авангард»», эксперт по проблемам развития бизнеса:

– Поддержка развития предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, – тема достаточно сложная, но в рамках развития политики «восточного вектора» и проведения здесь ежегодного Восточного экономического форума она может рассматриваться с принципиально новых позиций.

Малый и средний бизнес – часть предпринимательского сообщества, которую у нас до сих пор так и не удалось развить до масштабов 15–30 % доли валового национального продукта. Но эта задача остается актуальной. Дело в том, что малый и средний бизнес, занимающий в экономике страны или региона существенную долю, играет роль своего рода подушки безопасности, поскольку эта деловая сфера в гораздо меньшей степени подвержена структурным проблемам, таким как скачки валютных курсов, изменение цен на энергоносители и так далее. Поэтому малый и средний бизнес должен представлять собой массу различных стартапов и хозяйствующих субъектов, относительно небольших и разноплановых, которые производят товары и услуги, ориентированные на удовлетворение потребностей населения страны или региона, прежде всего потребностей банального «низового» уровня. Речь идет о производстве товаров массового потребления и услуг, ориентированных на нужды подавляющего большинства жителей.

Говоря о развитии внешнеэкономических связей России со странами АТР, нужно понимать, что помимо крупных хозяйственных проектов необходимо развитие малого и среднего бизнеса. И тут представляется несколько возможных стратегий.

Первая – развитие малого бизнеса просто как сектора экономики. Это небольшие производственные компании, частные предприниматели, микропредприятия и прочее. Но они должны быть ориентированы на конкретный рынок потребителей, и сегодня этот рынок будет прирастать за счет приезда в регион новых людей, прежде всего иностранных туристов, отчасти гастарбайтеров и т.д.

Вторая – это развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность в рамках той тематики или, как говорят сегодня, повестки, которая связана с «разворотом России на Восток». Тут, с одной стороны, много потенциальных возможностей, а с другой – немало потенциальных трудностей. Возможности – это такие рыночные ниши, как инновации, нанотехнологии и так далее, а трудности – это прежде всего сложности с оборотным капиталом и тому подобные «болезни», которые в нынешних кризисных условиях характерны как раз для сферы малого и среднего предпринимательства.

И наконец третья стратегия. Это те проекты развития малого и среднего бизнеса, которые по своей сути и даже по своему бизнес-духу ориентированы на непосредственное участие в проектах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Речь идет прежде всего о функциях обеспечения более крупных проектов. Например, строится в рамках ТОР крупное предприятие, завод, грузовой терминал. И вот тут возникает целый пласт работы и заказов, который может выполнять местное предпринимательство, в том числе малый и средний бизнес: снабжение, подбор персонала, работа с кадрами, выполнение функций по ведению строительных работ, прокладке технических и инженерных сетей, торговля (особенно если создаваемые объекты удалены от крупных населенных пунктов). И здесь у предпринимательства нашего региона открываются большие возможности, тем более что новые крупные экономические объекты даже после введения в строй будут нуждаться в постоянном обеспечении, которое и могут предоставить малые предприятия.

Для того чтобы этого добиться, в рамках ВЭФ и работы органов власти нужны соответствующие решения: снижение ставок по кредитам, упрощение процедур получения различных согласований и разрешений и тому подобное. Важно, чтобы в рамках развития региона развитие малого и среднего бизнеса было учтено как одна из основных задач и условия для этого были бы рассчитаны на долгосрочную перспективу.