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Спорт

Первая игра «Луча»: проигрыш всухую

По словам тренера, команде не хватило везения

В минувшую субботу стартовал чемпионат России по футболу в первой лиге. По регламенту наша команда начинала первенство на выезде в Самаре против «Крыльев Советов», которые в минувшем сезоне играли в премьер-лиге и поставили задачу вернуться в элиту российского футбола.

За «Луч» играли Александр Котляров, Максим Насадюк, Евгений Стешин, Антон Килин, Сергей Пономаренко, Дмитрий Маляка, Руслан Заерко, Дмитрий Тихий, Артем Макарчук, Александр Марченко, Максим Машнев, Амир Бажев, Александр Носов, Иван Хлебородов и Руслан Гордиенко.

К большому огорчению болельщиков Владивостока, первый блин у «Луча» вышел комом. На стадионе «Металлург» хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 2:0. Тем самым «Луч-Энергия» продлил свою безвыигрышную серию в официальных матчах до 16 игр подряд, победа не светила «желто-синим» аж с начала марта. Это просто наваждение, от которого надо избавляться только слаженной, профессиональной игрой и настроем на победу.

Счет волжане открыли на 33-й минуте. Дмитрий Ятченко навесил с правого фланга, а Сергей Самодин, которого буквально на секунду оставили без присмотра наши защитники, головой отправил мяч в дальний угол – 1:0.

«Луч» почти сразу мог отыграться, но хозяева самоотверженно сыграли в своей штрафной, и все тот же Самодин не позволил мячу залететь в ворота.

В начале второго тайма шанс увеличить разницу в счете получили «Крылья», но наш полузащитник Антон Килин отбил мяч от собственных ворот. Однако до финального свистка хозяева поля сумели еще раз отличиться. На 71-й минуте полузашитник «тигров» Сергей Пономаренко сфолил против соперника Милана Родича в собственной штрафной, и арбитр назначил пенальти. Его четко реализовал Дмитрий Ятченко, и наш вратарь Александр Котляров оказался бессилен – 2:0.

После этого хозяева сбавили накал своих атак. И этим сразу же воспользовался «Луч». Владивостокский клуб мог, по крайней мере, забить гол престижа. Но, к сожалению, мяч после хлесткого удара Амира Бажева попал в перекладину.

В этом выездном матче команду на поле выводил тренер Константин Емельянов. По неизвестным пока причинам главный тренер «Луча» Вальдас Иванаускас наблюдал за матчем с трибуны. Поэтому на послематчевой пресс-конференции литовский специалист не присутствовал.

«Мы знали, что соперник серьезный, – рассказал после финального свистка Константин Емельянов. – Начали матч организованно, аккуратно. Нельзя было пропускать быстрый гол, на стартовом отрезке это удалось сделать. В итоге контролировали игру и минимизировали опасные моменты около своих ворот до 30-й минуты. После очередной фланговой передачи в нашу сторону произошла непростительная ошибка. Несмотря на присутствие сразу трех центральных защитников, пропустили такой мяч, который должны были отбить. После этого ребята начали играть активней, больше прессинговать, контролировать ход встречи. Нужно отдать должное владивостокским футболистам, они старались забить, старались победить. Во втором тайме были подходы неплохие к воротам соперника, и перекладина была. Чуть-чуть не хватало везения в концовке каждой атаки».

Побед в стартовом туре также добились «Кубань», «Химки», «Балтика», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Оренбург», «Спартак-2» и «Шинник». Остальные клубы либо сыграли вничью, либо проиграли.

Следующий поединок «тигры» проведут 15 июля против томской «Томи» на родном стадионе. Кстати, «Томь» понесла в первом туре самое чувствительное поражение, проиграв на своем поле краснодарской «Кубани» со счетом 1:4. Это наглядно показывает, что сибиряков можно и даже необходимо обыгрывать на домашнем поле.

 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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