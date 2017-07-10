Баскетбол разыграли на троих

В конце минувшей недели во Владивостоке завершился чемпионат Приморья по баскетболу 3х3 (стритболу). Он одновременно являлся региональным этапом первенства России, финал которого состоится в конце июля в Москве.
Лидером краевого соревнования всегда был клуб ПСРЗ, который и завоевал заветную путевку на поездку в столицу. Этому не помешало даже поражение со счетом 5:13 команде «Либерти» в последнем туре (в этой игре у ПСРЗ не смогли принять участие три основных игрока), так как был создан солидный запас очков в предыдущих турах. Основное очковое преимущество своей команде принесли Дмитрий Узинский, Андрей Зверков, Юрий Митюк и Александр Неценко.
Основная борьба на финише развернулась за серебряные медали. Второе место в очном поединке разыгрывали команды TeaFunny и «Либерти». К сожалению, борьбы в финале не получилось – 13:4 в пользу «Либерти».
Итоговое положение команд краевого чемпионата выглядит следущим образом:
1. ПСРЗ – 36 очков
2. «Либерти» – 30
3. TeaFunny – 30
4. «Спарта» – 29
5. «Приморье» – 27
6. «РазДваТри» – 24
7. «Авиценна» – 24
8. ДГУ – 23
9. «Шальные» – 6.
Самым результативным игроком последнего тура и всего чемпионата стал Роман Григорьев из команды «Приморье» – 36 очков в туре и 118 всего.
Как сообщает sportprimorye.ru, ПСРЗ представит Приморский край на чемпионате России по уличному баскетболу, который пройдет с 26 по 28 июля в Москве.
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