Баскетбол разыграли на троих

В конце минувшей недели во Владивостоке завершился чемпионат Приморья по баскетболу 3х3 (стритболу). Он одновременно являлся региональным этапом первенства России, финал которого состоится в конце июля в Москве.

Лидером краевого соревнования всегда был клуб ПСРЗ, который и завоевал заветную путевку на поездку в столицу. Этому не помешало даже поражение со счетом 5:13 команде «Либерти» в последнем туре (в этой игре у ПСРЗ не смогли принять участие три основных игрока), так как был создан солидный запас очков в предыдущих турах. Основное очковое преимущество своей команде принесли Дмитрий Узинский, Андрей Зверков, Юрий Митюк и Александр Неценко.

Основная борьба на финише развернулась за серебряные медали. Второе место в очном поединке разыгрывали команды TeaFunny и «Либерти». К сожалению, борьбы в финале не получилось – 13:4 в пользу «Либерти».

Итоговое положение команд краевого чемпионата выглядит следущим образом:

1. ПСРЗ – 36 очков

2. «Либерти» – 30

3. TeaFunny – 30

4. «Спарта» – 29

5. «Приморье» – 27

6. «РазДваТри» – 24

7. «Авиценна» – 24

8. ДГУ – 23

9. «Шальные» – 6.

Самым результативным игроком последнего тура и всего чемпионата стал Роман Григорьев из команды «Приморье» – 36 очков в туре и 118 всего.

Как сообщает sportprimorye.ru, ПСРЗ представит Приморский край на чемпионате России по уличному баскетболу, который пройдет с 26 по 28 июля в Москве.