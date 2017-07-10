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Правопорядок

Захватчикам побережья штрафы не страшны?

«Веревочники» работают под прикрытием… экологического сбора

Купальный сезон в разгаре. Жители и гости Владивостока устремились на пляжи Амурского и Уссурийского заливов. Казалось бы, что может омрачить прекрасный летний отдых? Но в полицию стали поступать многочисленные жалобы горожан.

«При возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа можно позвонить по телефону 02 (для мобильных 102)»

Народ возмущен поборами за проезд на побережье, за размещение и стоянку автотранспорта. Некие бизнесмены оккупировали прибрежные зоны отдыха и требуют деньги за непонятно какие услуги.

В конце минувшей недели полицейские УМВД по Владивостоку проверили законность взимания платы с граждан за сервис, предлагаемый так называемыми веревочниками на пляжах острова Русского. Сегодня, кстати, это едва ли не самая востребованная зона отдыха в черте города.

Дороги под особым контролем

Во время рейда выяснилось, что нарекания отдыхающих небеспочвенны. Так, за проезд к мысам Вятлина, Тобизина, Поспелова и Ахлестышева незаконные предприниматели под различными предлогами требовали деньги. Якобы это побережье у них в аренде и они следят здесь за порядком и чистотой. И люди платят, потому что приехать в жаркий день и развернуться обратно… Дешевле заплатить. Этим и пользуются различные смотрящие за пляжами, перегораживая дорогу веревкой: нет денег – нет отдыха у моря.

В действительности осуществлять сбор денежных средств за проезд или оказание иных услуг на территории этих пляжей никто не имеет права. К примеру, плата за уборку и вывоз мусора из зоны отдыха (этой услугой постоянно прикрываются липовые поборники чистоты в прибрежной полосе) носит добровольный характер – вносится в виде пожертвования.

– Единственный пляж острова, действительно арендованный у администрации Владивостока, – «Новый Аякс». Арендная плата – 3 млн 600 тысяч рублей в год. В договоре аренды разрешена организация на данном земельном участке кафе, ресторанов, парковочных зон. Поэтому здесь взимание платы за парковку транспортных средств осуществляется на законном основании. Но препятствовать бесплатному проходу на пляж даже законные арендаторы не имеют права. Что касается «веревочников», то мы боремся с ними регулярно, поэтому сейчас эти «предприниматели» с острова исчезли. Если они где-то и появляются, то мы их тут же выявляем, – рассказал «В» участковый уполномоченный отдела полиции № 4 по Фрунзенскому району Владивостока старший лейтенант полиции Александр Кравченко.

Под его опекой, а также уполномоченного участкового Бориса Дробахи, находится остров Русский. В частности, напарник Александра отвечает за полуостров Саперный, где находится большая часть пляжей. Два человека следят за правопорядком на территории площадью без малого 100 кв. км. Контролируя вверенный им участок Фрунзенского района города и совершая ежедневные поездки на материк, в родной отдел полиции № 4, полисмены наматывают на своих авто не менее сотни километров. При такой нагрузке об отдыхе приходится только мечтать.

По словам Александра Кравченко, в курортный сезон количество регистрируемых правонарушений на острове в сравнении с зимним периодом увеличивается примерно в два раза. И все-таки это гораздо меньше, чем пять лет назад, когда Русский, отрезанный морем от материка, жил своей жизнью.

– Наверное, наши сограждане стали ответственнее и законопослушнее, – полагает Александр. – Правда, сейчас прибавилось работы инспекторам ДПС. Многие водители возвращаются с острова домой после отдыха нетрезвыми, видимо, надеясь на авось. А зря! Дороги острова Русского под особым контролем Госавтоинспекции.

Кого только не ловят

Итог полицейского рейда на остров Русский впечатляет. Всего было составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Из них десять протоколов – за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Шесть человек привлечены к ответственности за самовольное установление шлагбаумов и перекрытие проезда к прибрежной полосе, четыре – за самовольное занятие земельного участка. Кроме того, составлено два протокола за незаконную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъято 13 литров спиртных напитков.

В районе мыса Ахлестышева самостийный предприниматель требовал с отдыхающих плату за въезд на пляж. Взамен выдавал квитанцию с печатью «Экологический сбор». Понятно, что эта бумажка никакого отношения к охране окружающей среды не имеет и собираемые деньги не уйдут дальше кармана предприимчивого товарища. Или тех, кто его сюда поставил, обещая решить все проблемы, если вдруг что. На неоднократные требования правоохранителей прекратить незаконный сбор денег мужчина не реагировал, видимо, уверенный в своей безнаказанности. Неповиновение законным представителям власти было запротоколировано. Санкция за данное нарушение согласно статье 19.3 КоАП РФ предусматривает наказание до 15 суток административного ареста. Впоследствии протокол был направлен в мировой суд для принятия решения. Не исключено, что ближайшие две недели несговорчивый «эколог» проведет не под солнцем на пляже, а в сыром обезъяннике вместе с другими нарушителями правопорядка.

Здесь же на Русском в кафе, популярном у жителей Владивостока, полицейские задержали гражданина среднеазиатской республики, находившегося и работавшего на территории России без соответствующего разрешения. Чуть позже Фрунзенским районным судом было принято решение о назначении ему административного штрафа в размере 2 тыс. рублей с последующим принудительным выдворением за пределы РФ.

В районе острова Шкота некий гражданин, назвавшийся директором ООО «Шурави», перекрыл веревкой проезд в бухту Новый Джигит и незаконно собирал с автовладельцев деньги. При этом никаких документов ни на этот участок земли, ни на право осуществления данного вида деятельности предъявить не смог. Нарушителю выписали штраф в 5 тысяч рублей, как физическому лицу, за незаконный захват земельного участка. Но, как стало известно «В», предприниматель по-прежнему собирает деньги с отдыхающих за проезд к морю. Судя по всему, в данной ситуации свое веское слово должна сказать прокуратура. Иначе такие захватчики со временем оккупируют весь остров Русский.

Кстати, полицейские признают: предприниматели знают, что незаконно взимают деньги с отдыхающих, поэтому проверки воспринимают спокойно. Видимо, тому причина – мягкотелость законов по отношению к таким нарушителям правопорядка.

Справка «В»

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

отдел полиции № 1 (Ленинский район) – 226-71-71

отдел полиции № 2 (Первомайский район) – 227-65-63

отдел полиции № 3 (Первореченский район) – 240-38-65

отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) – 249-09-26

отдел полиции № 5 (Советский район) – 232-05-26

отдел полиции № 6 (Океанский) – 238-80-03

отдел полиции № 9 (остров Русский) – 249-09-27

 

Автор : Сергей КОЖИН

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