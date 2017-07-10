Юбиляру пожелали новых заказов

С 50-летием ПАО «Дальприбор» коллектив предприятия и его ветеранов поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Межонов наградил сотрудников завода почетными грамотами администрации Владивостока и пожелал коллективу дальнейшего процветания и успехов.
– Уникальный приборостроительный завод «Дальприбор» находится в числе флагманов военно-промышленного комплекса России. Это одно из самых динамично развивающихся машиностроительных предприятий Дальнего Востока. География деятельности завода – вся страна. Вы не только производите, но и разрабатываете ряд уникальных изделий для морской авиации и кораблей ВМФ России. В этом плане ваше предприятие по праву является ведущим в нашей стране, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – 50 лет – возраст силы и развития. Желаю всему коллективу «Дальприбора» реализации новых проектов, материального благополучия и стабильных заказов!
В честь юбилея на территории завода прошел концерт и были развернуты различные развлекательные площадки.
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