«Воспоминание» получит деньги. От кинокомиссии

Определен победитель конкурса проектов короткометражных фильмов на тему «Приморье, я люблю тебя». Первый питчинг (презентацию кинопроекта для получения инвестиций) выиграл фильм «Воспоминание».
Как рассказали в краевой кинокомиссии, такой конкурс проводился в Приморье впервые. В финал прошли пять проектов фильмов хронометражем до 15 минут. Команды, состоящие из режиссеров, продюсеров, сценаристов, операторов, представили экспертной комиссии свои презентации. Все проекты были объединены темой любви.
Победителем стал проект «Воспоминание» (авторы Константин Соколов и Юлия Немцева). Фильм рассказывает о любви, преодолевающей время и границы между мирами.
– Проект будет реализован при максимальной поддержке кинокомиссии Приморского края. Подготовка, съемки и постпродакшен фильма займут около трех месяцев. После чего кино сможет посмотреть широкая аудитория. В реализации проекта-победителя смогут принять участие все команды, приславшие заявки на питчинг, – рассказал глава кинокомиссии Дмитрий Шевцов.
Питчинги проектов короткометражных фильмов будут проводиться каждый квартал. Следующий конкурс состоится осенью.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
В котлованы и болота превратили 12 гектаров прекрасной плодородной земли нерадивые собственники. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сразу трое владельцев земельных участков в Надеждинском районе Приморского края оштрафованы за уничтожение плодородного слоя собственных наделов.
Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство