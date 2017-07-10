«Воспоминание» получит деньги. От кинокомиссии

Определен победитель конкурса проектов короткометражных фильмов на тему «Приморье, я люблю тебя». Первый питчинг (презентацию кинопроекта для получения инвестиций) выиграл фильм «Воспоминание».

Как рассказали в краевой кинокомиссии, такой конкурс проводился в Приморье впервые. В финал прошли пять проектов фильмов хронометражем до 15 минут. Команды, состоящие из режиссеров, продюсеров, сценаристов, операторов, представили экспертной комиссии свои презентации. Все проекты были объединены темой любви.

Победителем стал проект «Воспоминание» (авторы Константин Соколов и Юлия Немцева). Фильм рассказывает о любви, преодолевающей время и границы между мирами.

– Проект будет реализован при максимальной поддержке кинокомиссии Приморского края. Подготовка, съемки и постпродакшен фильма займут около трех месяцев. После чего кино сможет посмотреть широкая аудитория. В реализации проекта-победителя смогут принять участие все команды, приславшие заявки на питчинг, – рассказал глава кинокомиссии Дмитрий Шевцов.

Питчинги проектов короткометражных фильмов будут проводиться каждый квартал. Следующий конкурс состоится осенью.