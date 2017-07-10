Три месяца за жизнь трех животных

​Дело бывшего и.о. директора Приморского океанариума передано в суд. Дмитрию Питруку грозит наказание вплоть до ареста на срок до 3 месяцев.

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту гибели морских животных в научно-образовательном комплексе «Приморский океанариум» ДВО РАН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Питрук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). В зависимости от решения суда бывшему директору грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей. Кроме этого, могут быть назначены обязательные или исправительные работы либо арест на срок до 3 месяцев.

Напомним, что, по версии следствия, с 31 марта 2013 года по 19 июля 2016 года обвиняемый не принял мер к обеспечению безопасных условий содержания двух тихоокеанских моржих Миры и Фана, в результате чего животные заболели и умерли. Затем в бассейне погибла белуха. Общий ущерб от гибели морских животных превысил сумму в 7 миллионов рублей.