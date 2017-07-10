Три месяца за жизнь трех животных

Дело бывшего и.о. директора Приморского океанариума передано в суд. Дмитрию Питруку грозит наказание вплоть до ареста на срок до 3 месяцев.
Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту гибели морских животных в научно-образовательном комплексе «Приморский океанариум» ДВО РАН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Питрук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). В зависимости от решения суда бывшему директору грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей. Кроме этого, могут быть назначены обязательные или исправительные работы либо арест на срок до 3 месяцев.
Напомним, что, по версии следствия, с 31 марта 2013 года по 19 июля 2016 года обвиняемый не принял мер к обеспечению безопасных условий содержания двух тихоокеанских моржих Миры и Фана, в результате чего животные заболели и умерли. Затем в бассейне погибла белуха. Общий ущерб от гибели морских животных превысил сумму в 7 миллионов рублей.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
В котлованы и болота превратили 12 гектаров прекрасной плодородной земли нерадивые собственники. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сразу трое владельцев земельных участков в Надеждинском районе Приморского края оштрафованы за уничтожение плодородного слоя собственных наделов.
Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство