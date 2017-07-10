Долг в 10 тысяч – больше не преграда для выезда за границу

С 10 тыс. до 30 тыс. рублей может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Новации, как сообщают «Известия», должны вступить в силу 1 октября этого года.

Но этот порог увеличивается лишь временно. У должника есть пять дней для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством). Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тыс. рублей. Это касается, в частности, долгов по кредитам, займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в законе.

Однако это нововведение не касается «социально значимых» долгов – по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним – 10 тыс. рублей.

Кабмин внес законопроект в Госдуму в октябре прошлого года. Изначально документ был направлен на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу (сейчас это занимает от 7 до 10 дней). Законопроект, внесенный в ГД кабмином, предполагал, что запрет на выезд сможет снимать не только пристав-исполнитель (который его и устанавливает), но и приставы при директоре ФССП, в случае если данные о выплате долга есть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Ко второму чтению в документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. По словам депутатов, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Согласно информации службы судебных приставов, предоставленной ранее, выехать за границу из-за долгов летом не сможет 2,3 млн россиян, задолженность которых по состоянию на май превысила 10 тыс. рублей. За год невыездных граждан в РФ стало больше на 15 %.