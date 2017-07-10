«Днем Пусана» назначена пятница

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в четверг, 13 июля, в наш город на судне «Ханнара» прибывает «Евразийская экспедиция». В ее составе – представители администрации Пусана во главе с мэром, а также бизнесмены, студенты, артисты, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В рамках этого юбилея следующая пятница, 14 июля, пройдет в столице Приморья под знаком «День Пусана». С 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани (у фонтана) состоится большой концерт российских и корейских молодежных коллективов, Пусанского городского хора, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка. Вход свободный.
В 19 часов в Приморской краевой филармонии начнется музыкальный вечер «Пусан – Владивосток» с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом он заявил на встрече с российским лидером на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
В котлованы и болота превратили 12 гектаров прекрасной плодородной земли нерадивые собственники. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сразу трое владельцев земельных участков в Надеждинском районе Приморского края оштрафованы за уничтожение плодородного слоя собственных наделов.
Летчики авиационного соединения, базирующегося на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком, провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство