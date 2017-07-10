«Днем Пусана» назначена пятница

В честь 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в четверг, 13 июля, в наш город на судне «Ханнара» прибывает «Евразийская экспедиция». В ее составе – представители администрации Пусана во главе с мэром, а также бизнесмены, студенты, артисты, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В рамках этого юбилея следующая пятница, 14 июля, пройдет в столице Приморья под знаком «День Пусана». С 11 до 17 часов на набережной Спортивной гавани (у фонтана) состоится большой концерт российских и корейских молодежных коллективов, Пусанского городского хора, а также фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка. Вход свободный.

В 19 часов в Приморской краевой филармонии начнется музыкальный вечер «Пусан – Владивосток» с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра.